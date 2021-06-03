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Антон Силуанов: "Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью" в структуре ФНБ

3 июня 2021 15:30
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В структуре Фонда национального благосостояния останутся евро, юань, фунты и иены.

"Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Сегодня у нас по структуре порядка 35% - вложения ФНБ в доллары. Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото", - сообщил в четверг журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

По его словам, переход к новой структуре ФНБ состоится в течение месяца. "Достаточно быстро, в течение месяца прийти к этой доле", - сказал Силуанов.

"В долларах (будет вложено - прим. ТАСС) - 0%, в евро 40%, в юанях 30%, в золото 20%, в фунты и иены по 5%", - рассказал Силуанов о новой структуре ФНБ.

"У нас оператор (в части покупок золота - прим. ТАСС) Центральный банк. Он оперирует своими золотовалютными резервами, и для ФНБ сам определяет структуру своих активов, и долю ФНБ в этих активах", - добавил министр.

Сейчас в структуре ФНБ доля доллара и евро составляет по 35%, юаня - 15%, фунтов стерлингов - 10%, иены - 5%.

 

Фото:    Егор Алеев/ТАСС

Теги: Антон Силуанов доллар ФНБ

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