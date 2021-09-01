51% самарских родителей считают необходимым копить деньги на высшее образование детей

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51% самарских семей считают необходимым формировать сбережения на высшее образование детей, выяснила накануне Дня знаний дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование жизни». В среднем по стране этот показатель составляет 48%. По мнению 43% опрошенных, задуматься об этом стоит с самого рождения ребёнка, 39% — со школы, 18% — за несколько лет до поступления в вуз.

За год число тех, кто считает необходимым копить на образование детей, выросло на 9 процентных пунктов — в августе прошлого года об этом заявляли 39% опрошенных. Чаще всего к накоплению средств на образование склонны россияне в возрасте от 30 до 40 лет, обладатели высшего и послевузовского образования и люди с доходами выше среднего.

Распределение тех, кто считает нужным копить на образование, неравномерно по городам, в которых проводилось исследование. Больше всего тех, кто считает, что делать это необходимо, — в Санкт-Петербурге (91%), Екатеринбурге (67%), Москве (66%), Красноярске и Челябинске (по 61% в каждом городе), Новосибирске (59%) и Тюмени (56%). В Махачкале и Оренбурге об этом заявляют 27% и 23% опрошенных соответственно.

Исследование показало, что те, кто готов платить за образование, согласны тратить на него в среднем 105 тыс. рублей в год. Самые большие годовые бюджеты на высшее образование готовы выделить жители Москвы (250 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (227 тыс. рублей), Владивостока (163 тыс. рублей). Жители Самары оценили сумму в 89 тыс. рублей в год.

При этом хорошее разностороннее образование — с раннего детства (включая расходы на школу и репетиторов) до окончания вуза — обойдётся россиянам, по их собственным оценкам, в 1,78 млн рублей. Все опрошенные оценивают эту сумму выше 1 млн рублей. Самые высокие оценки у москвичей (2,1 млн рублей), петербуржцев (1,9 млн рублей), жителей Воронежа и Рязани (по 1,8 млн рублей). Самарцы оценили сумму в 1,7 млн. рублей.

77% жителей Самары уверены, что современное качественное образование — это залог жизненного успеха. 76% самарцев полностью или в основном согласны с тем, что хорошее современное образование позволяет зарабатывать больше или намного больше. А также, по мнению 84% самарцев, — позволяет делать карьеру быстрее или намного быстрее. И подавляющее большинство опрошенных (92%) убеждены в том, что хорошее образование необходимо для личностного развития.

По мнению жителей Самары, кратчайший путь к успешному будущему — техническое или инженерное образование (22%), IT-образование (об этом заявили 19% опрошенных), в области медицины и биологии (17%), экономики, финансов и управления (15%), гуманитарных наук (11%), права и юриспруденции (10%). Ещё 7% респондентов считают, что сегодня больше всего обеспечивает жизненный успех образование в области математических и естественных наук.

Почти половина россиян считают необходимым копить деньги на образование детей, ещё 40% хотели бы, чтобы их дети учились бесплатно, 4% — чтобы они самостоятельно оплачивали обучение.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

"По данным исследования, 7% респондентов рассчитывают оплатить образование за счёт зарплаты или кредита. Есть много программ льготных образовательных кредитов, ставки по которым находятся на низком уровне. Хорошей альтернативой кредитованию могут стать программы накопительного страхования. По детской программе накопительного страхования жизни клиенты Сбера копят в среднем 300 тыс. рублей, средний срок накоплений — 6 лет. При этом чаще всего договоры накопительного страхования на будущее образование заключают женщины — в 77% случаев. Копить на образование начинают молодые родители: 40% клиентов по этим программам ещё не исполнилось 35 лет. За календарный год — с конца августа 2020 года по конец августа 2021 года — при помощи программы на будущее образование начало копить свыше 15 тыс. новых клиентов Сбера".

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"51% жителей Самары считают необходимым копить деньги на образование детей и готовы направлять на эти цели в среднем 89 тыс. рублей в год. При этом полный образовательный цикл самарцы оценивают в 1,7 млн рублей. Копить в комфортном режиме можно при помощи страхования. Помимо накопительной функции, полис НСЖ обеспечивает клиента страховой защитой. С начала 2021 года около 1,5 тыс. самарцев начали копить при помощи НСЖ вместе со Сбером".

Исследование проводилось в августе 2021 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.