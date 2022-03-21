Жителям Самарской области советуют не делать вложения в сахар

101

В соцсетях распространяются ролики и фотографии с пустыми прилавками магазинов. Люди скупают сахар, соль, крупу и муку. Отсутствие этих продуктов в торговых сетях порождает панику и множество вопросов у жителей Самарской области. Но фактически с сахаром нет никаких проблем. Российские производители вырабатывают его в достаточном количестве. И с учётом того, что принято решение о запрете экспорта и о свободном импорте этого продукта, перебоев с сахаром не ожидается. Об этом порталу Объясняем.рф рассказал заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Я еще раз хочу сказать, что сахара у нас предостаточно. У нас нет никакого дефицита, никаких проблем с этим, - отмечает Виктор Евтухов. - Ситуация сложилась таким образом, что домохозяйства сегодня закупают продукты впрок, то есть уже, по нашим расчетам, закупили не на месяц, не на два, а, может быть, даже на полгода. И я думаю, что в ближайшие дни спрос на сахар существенно сократится. Мы уже видим сокращение спроса. Просто хочется призвать население не делать вложение в этот продукт на месяцы или, может быть, даже годы, потому что невозможно будет его перепродать, невозможно будет его вернуть в сеть, так как у нас продукты питания, как известно, не принимаются обратно. Думаю, что нужно успокоиться и покупать столько сахара, сколько необходимо для того, чтобы комфортно существовать и вести нормальный образ жизни».

Искусственный ажиотаж создается и вокруг предметов личной гигиены. По словам Евтухова, и эти товары не стоит скупать из магазинов про запас.

«У нас опять-таки запасов в сетях сделано очень и очень много, на два-три месяца, - говорит Виктор Евтухов. - Во-вторых, запасов сырья и необходимых материалов у производителей тоже на период до трех месяцев. То есть и здесь нет никакого риска, что будет дефицит. А то, что где-то появляются опустевшие полки – здесь вопросы логистики, перестройки цепочек поставок. Это действительно существует. В этих товарах есть импортная составляющая, поэтому для того, чтобы перенаправить поставки и закупки, требуется определённое время. Но еще раз говорю, эти производства, которых у нас сегодня очень и очень много (по предметам гигиены более 15 заводов работают на территории Российской Федерации), естественно, всегда делают закупку сырья, которое покупают за границей, заранее. Как я уже сказал, сырья сегодня закуплено на три месяца работы вперед, то есть у нас запасов фактически, получается, на шесть месяцев минимум. Но, естественно, никто не сокращает закупки, никто не отменяет поставки. Если какие-то поставщики отказываются, то находятся другие, которые с удовольствием готовы поставить необходимое сырье на российский рынок. Плюс у нас этот продукт довольно высоко локализован, поэтому, ещё раз говорю, в этом проблем не будет».

Не стоит делать стратегических запасов бытовой химии. По словам Евтухова, в России избыточные мощности по ее производству – производим больше, чем потребляем.

Вопрос, который очень взволновал бизнесменов, - отсутствие кассовой ленты. Появилась информация, что продавцы не могут выдать чек.

«Мы буквально вчера проводили совещание с пятеркой крупнейших производителей кассовой ленты и торговыми сетями, как специализирующимися на продаже продовольственных товаров, так и no food, то есть непродовольственным ритейлом. Никто не заявил о том, что есть проблемы с кассовой лентой, ни одно предприятие. Кассовой ленты предостаточно у нас производится. Все то же самое – спрос покрывается, - рассказывает Евтухов. - Но поскольку появились такие сигналы, Федеральная налоговая служба приняла решение, что она не будет временно штрафовать магазины за невыдачу кассового чека. Но по требованию гражданина, естественно, кассовый чек сегодня должен быть выдан».

В ближайшее время возможен переход на электронные чеки – как в России, так и во всем мире. Некоторые предприятия уже предоставляют покупателю выбор – бумажный или электронный чек.