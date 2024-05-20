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Жителей Самарской области зовут подрабатывать на юг

20 мая 2024 12:14
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Жителей Самарской области зовут подрабатывать на юг

На юге России можно не только отдохнуть, но и найти хорошую работу на лето и при этом хорошо заработать. Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, в каких сферах особенно востребованы сотрудники в самых солнечных регионах страны. 

В апреле число вакансий в России увеличилось на 5% по сравнению с мартом. Во многих отраслях тёплое время года — пиковый сезон, и растёт потребность в персонале, в том числе временном. А значит, сейчас проще найти работу — выбор стал шире. При этом за последний месяц в Самарской области искали более 1200 новых подработчиков на вечерние смены, работу на 2-4 часа, работу по выходным и т.д. А вот работу на лето в регионе сейчас стали предлагать на 20% чаще, чем в прошлом году. Между тем компании из других регионов предлагают жителям Самарской области еще более 5,3 тыс. вакансий с возможностью заработать этим летом. 

«Предложений сезонной работы в России традиционно больше всего на юге страны, особенно в Краснодарском крае. Сотрудников на летний сезон активно привлекают для работы в сферах гостеприимства и сельского хозяйства. Больше вакансий стало появляться и в Дагестане, где туризм на глазах превращается в мощную отрасль, а виноделие уже несколько лет требует дополнительных сотрудников для работ с лозой. Работодатели очень заинтересованы в сотрудниках на сезон и во многих вакансиях готовы предложить проживание, питание и другие бонусы», - рассказала Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

Летняя работа хороша не только выгодными условиями труда — есть и другие преимущества. Плюсы сезонной работы:

● Можно устроиться без опыта и профильного образования — к сезонному персоналу обычно меньше требований.

● Плата за одну и ту же работу летом может быть выше, чем зимой. Поэтому некоторые берут дополнительный отпуск на основной работе и устраиваются на сезонную, чтобы заработать больше.

● Можно найти вакансии с проживанием и частичной занятостью или сменным графиком — и совместить сезонную работу с отдыхом в тёплых краях.

● Компании борются за персонал, и каждая старается создать условия работы лучше, чем у других. Поэтому сезонным работникам предлагают обучение за счёт компании, скидки на услуги (лечение в санатории, отдых и развлечения на курорте в горах, возможность бесплатно пользоваться пляжем и библиотекой).

На курортах Краснодарского края, в Сочи, Анапе, Геленджике, летом фокус на туризме и всём, что с ним связано. В отели и гостевые дома на летний сезон ищут горничных с проживанием, администраторов, портье, специалистов по бронированию, носильщиков, аниматоров. В санатории приглашают врачей, фельдшеров и младший медперсонал. Также можно устроиться спасателем на пляж, экскурсоводом на курорт в горах, продавцом мороженого или курортных товаров. И конечно, всегда нужны уборщики, грузчики, разнорабочие.

«В большинстве регионов ЮФО катастрофически не хватает сотрудников в сфере рабочего персонала и в сегменте ресторанного бизнеса — можно рассмотреть это направление для сезонной работы и устроиться поваром, официантом, хостес, барменом, бариста, посудомойщиком и аниматором. Летом в Ростовской области особенно остро ощущается дефицит рабочего персонала, потому что многие уезжают на заработки ближе к морскому побережью», - говорит Екатерина Харченкова, менеджер по работе с ключевыми клиентами hh.ru Юг.

В Ставропольском крае (Железноводск, Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Минеральные Воды) вместе с потоком туристов растёт потребность в сотрудниках торговли, поэтому на лето можно устроиться, например, продавцом-кассиром в торговый центр. Вы можете выбрать вакансии с удобным графиком, найти работу с полной занятостью или подработку (от 4 часов в день, по выходным, по вечерам и так далее).

«В Ростове-на-Дону и Ростовской области уже начался горячий сезон подработок, он продлится до августа. Это отличная возможность для соискателей из других регионов найти дополнительный заработок. А работодатели будут очень рады сотрудникам, которые смогут включиться в работу даже на несколько часов в день», - добавляет Юлия Климова, менеджер по работе с клиентами hh.ru Юг.

Летом появляется немало вакансий для студентов и ребят от 14 лет. Многие компании готовы нанимать на сезонную работу несовершеннолетних. Школьники могут найти вакансии в сфере общепита, например на позиции помощника повара. Или работать курьерами, кладовщиками в производственных компаниях, горничными или уборщиками в отеле.

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