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«Жигулевский лом - 2025»: в губернии прошла одна из крупнейших промышленных конференций ломозаготовителей

27 июня 2025 15:27
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В ней приняли участие представители крупнейших металлургических и ломозаготовительных предприятий страны и других государств, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Нижнего Новгорода, Китайской народной республики. 

В Самарской области состоялась всероссийская конференция «Жигулевский лом - 2025». В ней приняли участие представители крупнейших металлургических и ломозаготовительных предприятий страны и других государств, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Нижнего Новгорода, Китайской народной республики. 

Конференция организована рейтинговым агентством «Русмет» и Ассоциацией НСРО «РУСЛОМ.КОМ» при поддержке регионального министерства промышленности и торговли. На площадке в Самаре участники обсудили перспективы развития ломозаготовительного бизнеса, а также тенденции регулирования и меры государственной поддержки отрасли, обменялись опытом и наладили новые деловые контакты.

Среди ключевых докладчиков конференции - представители Akron Holding, Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», Международной ассоциации переработчиков вторичных ресурсов, ПАО Банк ПСБ, ХуаХун-Русь и другие. Они подняли темы регулирования экспорта лома и налогового регулирования рынка медных полуфабрикатов, реформу в сфере утилизации ВЭТС и влияние утильсбора на рынок, проблемы логистики и соблюдения штрафов при перевозках лома. 

Самарская область не случайно выбрана местом съезда промышленников. В регионе располагаются крупные заводы черной и цветной металлургии, а также предприятия электрометаллургии, которые являются основными потребителями лома. Заготовку, хранение и переработку и реализацию лома черных и цветных металлов осуществляют более 200 лицензиатов на территории региона. 

«Принимая во внимание, что Самарская область является лидером автомобилестроения, для нас актуальна тема как металлопотребления, так и утилизации транспортных средств и утильсбора. Металлургия региона потребляет не менее 200 тысяч тонн вторичных цветных металлов в год. Металлофонд Самарского региона превышает 39 млн тонн, и ежегодное ломообразование находится на уровне 1 млн 125 тысяч тонн», - отметил на встрече заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Дамир Галиуллин.

Делегация «Жигулевского лома» также посетили мероприятия самарские промышленные предприятия ООО «ИНКАТЕХ», АО «СМЗ», АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» и ООО «Мета-Самара».  В рамках проведенных встреч самарские промышленники поделились своим опытом развития бизнеса и рассказали и представили свои перспективные разработки. 

 

Фото:  пресс-служба министерства промышленности и торговли Самарской области

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