Заводы производителя водки «Хортиця» перестали работать в РФ

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Заводы ГК «Традиции успеха», которые раньше принадлежали Global Spirits, остановили выпуск водки «Хорта» (ранее – «Хортиця» — прим. URA.RU). Об этом рассказали источники, близкие к группе.

«"Русский север " и "Родник и К" остановили выпуск водки "Хорта". Она по-прежнему производится, но в незначительных объемах и на предприятиях других компаний в рамках контрактного производства», — пишут «Ведомости», ссылаясь на свои источники.

Уточняется, что это может быть связано с уголовным преследованием нынешнего владельца группы Александра Беспалова. Также причиной остановки выпуска продукции может быть то, что группа «находится в процессе перехода во временное управление Росимущества», пишет Ура.ру.