Защита от ящура: в СО установлен запрет на ввоз отдельных видов с/х животных и продукции животноводства 

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В Самарской области вводится запрет на ввоз восприимчивых к ящуру животных и продукции животноводства с территории Оренбургской области и Республики Казахстан.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Правительства Самарской области, которое провел 4 января 2022 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи.

В декабре минувшего года на территории Актюбинской области Республики Казахстан, имеющей большую протяженность границы с Оренбургской областью была отмечена вспышка заболевания ящуром – болезнью, к которой особенно восприимчив крупный рогатый скот. Отдельные случаи проявления этой опасной инфекции у сельскохозяйственных животных недавно были зафиксированы и на территории соседней Оренбургской области, в одном из муниципалитетов был установлен карантин, проводятся мероприятия по ликвидации вспышки заболевания.

Учитывая развитые хозяйственные и торговые связи Самарской области с Оренбургской областью и Республикой Казахстан, власти региона приняли решение ограничить ввоз на территорию Самарской области восприимчивых к ящуру животных (в основном это крупный рогатый скот) и продукции животноводства. Как сообщил руководитель департамента ветеринарии Вячеслав Ильичев, возникла необходимость организации комплексных мероприятий по защите Самарской области от заноса вируса ящура на период ликвидации вспышки заболевания в Оренбургской области. При благоприятном развитии событий, ограничения будут сняты примерно через месяц.

Все это время контролировать запрет будут круглосуточные ветеринарно-полицейские посты на автомобильных дорогах, ведущих из Казахстана и Оренбургской области в Самарскую. Патрули будут установлены в приграничных Больше-Черниговском, Похвистневском и Борском районах.

«Это заболевание отнесено к категории особо опасных. К счастью, в Самарской области случаев ящура пока нет и, надеюсь, не будет, но существует серьезная опасность завоза инфекции. Мы должны сделать все возможное для предотвращения ее распространения, посты на дорогах необходимо выставить немедленно», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Глава областного Правительства поручил главам муниципалитетов дополнительно проинформировать жителей об опасности заболевания, о том, что в соседней области произошла вспышка ящура, и предупредить о запрете на ввоз продукции животноводства с территории Казахстана и Оренбургской области. Первый вице-губернатор поручил также усилить контроль качества продукции на рынках и в торговых сетях.

Фото: pixabay