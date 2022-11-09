Zara и Bershka не будут продавать свои вещи в России

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Бренды одежды Zara и Bershka больше не будут продавать свои вещи в России. Об этом «Известиям» 9 ноября сообщили в испанском холдинге Inditex, который продет свой бизнес в РФ (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear и др.) группе компаний Daher,

«Группа компаний Daher будет вести бизнес в РФ под своими брендами и с собственными коллекциями, не имеющими ничего общего с Inditex», — сказали в компании.

Как стало известно 25 октября, испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, а также Bershka и Stradivarius, договорилась о продаже бизнеса в России эмиратской группе Daher.

Предполагается, что данная сделка позволит сохранить значительное число рабочих мест, созданных Inditex в России, поскольку она включает передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами, пишут "Известия".