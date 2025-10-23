За последние два месяца в Самарской области долгосрочные сбережения прибавили в темпе

По состоянию на 30 сентября 2025 года по Программе долгосрочных сбережений (ПДС):
взносы увеличились еще на 2,5 млрд рублей
число договоров превысило 190 тысяч
общий объем взносов составил около 10 млрд рублей
С 1 октября стать участником Программы стало ещё проще, теперь вступить в ПДС можно онлайн через «Госуслуги» — быстро, удобно и безопасно!
Как это сделать?
Зайдите в чат-бот «Макс» на Госуслугах
Введите запрос: «Вступить в ПДС»
Подпишите договор с помощью электронной подписи (её можно оформить в приложении «Госключ»)
Доступность онлайн-оформления делает участие в ПДС более доступным. В регионе это может поддержать дальнейший прирост участников и накоплений, а также формирование «длинных» средств, используемых в долгосрочном планировании семей и экономики.