ВВП России вырос в первом полугодии, но темпы роста замедлились

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Российская экономика восстановилась к июню до показателей, отмеченных в конце 2021 г. Выросло внутреннее потребление, повысилась кредитная активность.

Однако Банк России прогнозирует замедление темпов роста. В частности, начал ухудшаться внешнеторговый баланс России, что ослабило рубль и подстегнуло цены.

ЦБ ужесточил денежно-кредитную политику (ДКП) для удержания обстановки. Изменение ключевой ставки и валютные ограничения весной 2022 г. помогли сдержать инфляцию. Инвестиции в оборонную промышленность и в новые регионы обеспечили рост ВВП страны.

Программы импортозамещения в машино- и станкостроении, энергетике, IT и других отраслях приносят результаты. По оценке ЦБ, ВВП России вырастет в этом году на 1,5-2,5%, по оценке Минфина – на 2%.

Внутренний спрос восстановился быстрее, чем предполагали, благодаря налаживанию цепочек поставок, приходу на рынок новых компаний и возвращению части прежних компаний под другими именами.

По данным Федеральной таможенной службы, объем импорта достиг докризисных показателей в стоимостном и физическом отношении.

Эксперты отмечают, что панические настроения в обществе спадают. Свою роль сыграли господдержка и переориентация производства на внутренний рынок, пишет Смотрим.