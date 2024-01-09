Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики

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Всемирный банк повысил прогноз по росту российской экономики в 2024 году до 1,3 процента, а в 2025-м — до 0,9 процента, следует из доклада международной организации.

Таким образом, банк увеличил этот показатель в обоих случаях на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущими оценками.

В 2023 году российская экономика, по оценке организации, выросла на 2,6 процента.

Минэкономразвития в конце декабря оценило рост экономики России в 3,5 процента по итогам 2023 года. По прогнозу ведомства, в 2024-м ВВП страны вырастет на 2,3 процента, пишет РИА Новости.