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Власти обсудят разовый сбор с компаний с прибылью выше 1 млрд рублей

20 февраля 2023 09:21
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Власти обсудят разовый сбор с компаний с прибылью выше 1 млрд рублей

Разовый платеж бизнеса в бюджет может быть отражен в Налоговом кодексе как сбор и распространиться на компании со средней прибылью за 2021–2022 годы выше 1 млрд, за исключением нефтегазовых, говорят источники РБК.

Власти обсуждают вариант отражения разового платежа бизнеса в бюджет в Налоговом кодексе как сбор, сообщил источник, близкий к одному из участвующих в консультациях ведомств, и подтвердил собеседник, знакомый с ходом переговоров. Данный сбор может быть распространен на компании, за исключением нефтегазовой отрасли, чья средняя прибыль за последние два года превысила 1 млрд руб., но есть и другие варианты, говорят источники РБК.

РБК направил запросы в аппарат правительства, представителю первого вице-премьера Андрея Белоусова и в Минфин.

Одним из обсуждаемых вариантов критериев для отбора компаний, которые проведут разовую выплату в бюджет, выступает среднее значение чистой или доналоговой прибыли за 2021–2022 годы выше 1 млрд руб., сообщил источник РБК, близкий к одному из задействованных в переговорах ведомств. Но формула расчета взноса для компаний пока не утверждена — консультации продолжаются, подчеркнул он.

Еще один источник РБК, знакомый с позицией властей, также говорит, что в данный момент обсуждается распространение этого платежа на бизнес с прибылью свыше 1 млрд руб. Но какой именно показатель брать за основу — чистую или доналоговую прибыль — остается дискуссионным вопросом, как и расчетный период — только 2022 год или среднее значение прибыли за 2021–2022 годы.

Ранее собеседники РБК озвучивали версию, что в качестве порога для взимания взноса рассматривались два варианта — выручка от 50 млрд руб. или же от 100 млрд руб.
 

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