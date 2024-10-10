Владимир Путин дал старт серийному производству автомобиля LADA Aura

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В среду, 9 октября, Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции запустил серийное производство бизнес-седана LADA Aura. Церемония прошла на главном конвейере АВТОВАЗа в Тольятти при участии губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, президента АО «АВТОВАЗ» Максима Соколова и сотрудников завода.

Перед запуском серийного производства LADA Aura Владимир Путин поблагодарил трудовой коллектив АВТОВАЗа за работу и профессионализм. Глава государства летом совершал поездку за рулем LADA Aura и отметил качество автомобиля. «На машине я прокатился не так давно, летом, и она без всякого преувеличения, говорю абсолютно искренне, мне понравилась. Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель достаточно мощный, все по-современному, все очень удобно. Так что я вас поздравляю с этим результатом, хочу пожелать новых успехов», — сказал Владимир Путин.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев поблагодарил Владимира Путина за поддержку АВТОВАЗа.

«Для Самарской области АВТОВАЗ — это не просто завод, это наша гордость. Это экосистема, в которой работает 200 промышленных предприятий, обеспечивающих 20 процентов промышленного выпуска региона и почти 60 тысяч жителей, которые работают в периметре этих заводов. Очень важно, что предприятие, прошедшее непростой путь, благодаря Вашим решениям, а также поддержке Правительства Российской Федерации сейчас переживает эпоху, в которой выходят новые модели, — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь в Президенту. — Сегодня мы присутствуем на запуске модели Aura. Будем стимулировать спрос на нее по разным внутренним направлениям. Мы с одной стороны, делаем это в рамках комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», обсуждая и предлагая новые решения, и нас слышит Правительство Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли, а также личным примером. Приняли решение в течение нескольких лет перейти практически полностью в легковом классе на машины LADA. В том числе модель Aura позволит это сделать в полном объеме».

Автомобили LADA Aura из предсерийной партии уже эксплуатируются в Министерстве финансов РФ, ГК «Ростех», Правительстве Самарской области. Автомобили обслуживали участников Петербургского международного экономического форума 2024 года. Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов отметил, что покупателями LADA Aura станут не только частные клиенты.

«По многим характеристикам эта машина превосходит зарубежные аналоги. Автомобиль отлично подойдет и для корпоративных парков, и для служб такси, а также в государственных структурах и госкомпаниях. Владимир Владимирович, надеемся, что в исполнении Ваших поручений будет продолжена точечная донастройка нормативной базы, и, на наш взгляд, было бы целесообразно распространить требования локализации на закупки автомобилей не только для чиновников, но также и для госкорпораций, госкомпаний, а также парков такси и транспортные услуги для государственных и муниципальных нужд», — сказал Максим Соколов, обращаясь к Президенту.

Руководитель автозавода от имени всего трудового коллектива предприятия поблагодарил Владимира Путина за постоянное внимание к АВТОВАЗу и поддержку российского автопрома.

«АВТОВАЗ углубляет локализацию, наращивает объемы, обновляет модельный ряд. Ежегодно мы инвестируем в развитие более 45 миллиардов рублей. Уже сегодня каждые 25 секунд с конвейеров завода сходит новый автомобиль, — сообщил Максим Соколов. — Уровень роботизации производства по некоторым линиям достигает 84%. Современная цифровизация помогает нам выстраивать отношения с нашими клиентами, управлять цепочкой поставок, формировать комфортную, безопасную рабочую среду. И здесь я хотел бы поблагодарить губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева за поддержку наших проектов и инициатив».

Aura — автомобиль нового для LADA класса. Он сочетает габариты С-сегмента и вместительность класса D, и ориентирован прежде всего на пассажиров, их комфорт и статус. Бизнес-седан LADA Aura отличается от базового седана LADA Vesta увеличенным проемом задней двери и повышенным уровнем комфорта.

Автомобильная промышленность является одной из ключевых отраслей экономики Самарской области, АВТОВАЗ и его поставщики отгружают более 20% от всего объема промышленной продукции региона. Автозавод обеспечивает рабочими местами около 35 тысяч жителей Самарской области. АВТОВАЗ углубляет локализацию, наращивает объемы и обновляет модельный ряд.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области