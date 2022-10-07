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Виктор Кудряшов провел совещание по определению льготных категорий и улучшению условий льготного ипотечного кредитования

7 октября 2022 18:39
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Программы льготной ипотеки в Самарской области будут расширены благодаря механизмам ДОМ.РФ.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по определению льготных категорий и улучшению условий льготного ипотечного кредитования. В нем приняли участие руководители министерств социального блока областного кабинета – минздрава, минобразования, минспорта, минкультуры, социально-демографической и семейной политики, департамента информационных технологий и связи, а также министерства строительства и министерства управления финансами Самарской области.

В настоящее время на территории региона, помимо федеральных мер поддержки в отношении граждан, пользующихся ипотечными кредитами, действуют региональные программы льготного ипотечного кредитования. Региональные ипотечные льготы представляются отдельным категориям граждан: врачам и среднему медицинскому персоналу в сельских населенных пунктах и малых городах, молодым врачам, педагогам, которые трудятся на селе, молодым учителям, молодым IT-специалистам, многодетным семьям.

Для этих категорий доступны такие меры поддержки, как частичная или полная компенсация первоначального ипотечного взноса, а также компенсация процентной ставки ипотечного жилищного кредита.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Правительство региона осуществляют постоянное взаимодействие с федеральными ведомствами и институтами развития. Итогом этих планомерных усилий становится привлечение средств федерального бюджета, направляемых на развитие социальной и транспортной инфраструктуры области, стимулирование строительной отрасли и решение других задач, связанных с развитием региона.

Благодаря Единой региональной ипотеке от ДОМ.РФ жилищные кредиты для льготных категорий граждан в Самарской области станут еще доступнее.

Из средств бюджета Самарской области Правительство региона будет выплачивать банку единовременную субсидию, которая позволит снизить процентную ставку для заемщиков по привлекаемым ипотечным кредитам от 2,5 до 4%.

Кроме того, будет существенно расширен и сам перечень льготных категорий граждан. Председатель регионального Правительства поручил министрам изучить новые механизмы льготного ипотечного кредитования и представить предложения по включению в список льготников новых категорий. Уже решено распространить меры поддержки на медицинских работников Тольятти и Сызрани, работников бюджетной сферы в области культуры и спорта, которые трудятся в сельских поселениях и малых городах – до настоящего времени такими льготами они воспользоваться не могли.

Список льготников могут также пополнить семьи с двумя детьми, при этом ограничение в виде возрастной планки родителей не будет препятствием для предоставления льготного ипотечного кредита. Дополнительные предложения будут представлены в ближайшее время. Виктор Кудряшов поручил разработать соответствующие нормативные акты.

«Уверен, что желающих воспользоваться программами льготной ипотеки станет намного больше. Объединение региональных компенсаций с федеральными, по нашим подсчетам, позволит гражданам сократить размер переплаты за ипотечный кредит в четыре раза. Это очень хорошие, выгодные условия», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

«Объединяя льготы по федеральным и региональным ипотечным программам мы можем предоставить жителям Самарской области максимально выгодные условия по ипотечному кредиту, существенно снизив нагрузку на семейный бюджет. А за счет расширения категорий граждан-получателей поддержки в Самарской области увеличится количество семей, улучшивших свои жилищные условия», - отметил заместитель директора подразделения ДОМ.РФ «Государственные программы в жилищной сфере» Сергей Овсянкин.

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