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В «Жигулёвской долине» прошла презентация оборудования для 3D-сканирования

14 июля 2023 15:31
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Участники ознакомились с возможностями работы различных измерительных манипуляторов, сканирующих комплексов и ручных 3D-сканеров.

13 июля в выставочном зале технопарка «Жигулёвская долина» состоялся очередной практический семинар с представителями компаний-поставщиков оборудования для реверс-инжиниринга. Участники ознакомились с возможностями работы различных измерительных манипуляторов, сканирующих комплексов и ручных 3D-сканеров.

Встречи организованы по инициативе Регионального центра инжиниринга. Соорганизатором выступает компания-резидент технопарка – ООО «ДС-Инжиниринг», которая специализируется на оказании услуг в области измерения и сканирования, поставке и внедрении современного оборудования для измерений и 3D-сканирования, а также ПО для решения этих задач.

Партнером мероприятия, предоставившим оборудование и продемонстрировавшим его возможности, стало ООО «КВАЛИВЭД» – компания, которая 11 лет профессионально занимается 3D-сканированием, метрологией и моделированием, поставкой оборудования и обучением персонала.

Для современного производства необходимы точные измерительные технологии. 3D-cканирование помогает сократить затраты ресурсов на производство и разработку с помощью контактного или бесконтактного измерения внешней геометрии. Это особенно востребовано при реверс-инжиниринге и вызывает большой интерес у представителей промышленных предприятий. Практический семинар собрал около 40 представителей малого, среднего и крупного бизнеса Самарского региона – в их числе АО «АВТОВАЗ», ПАО «КуйбышевАзот», ФГУП «НАМИ», ПАО «ОДК – Кузнецов» а также поставщики комплектующих для автомобильной промышленности и другие представители крупного бизнеса и субъектов МСП.

Эксперты ООО «КВАЛИВЭД» провели демонстрацию возможностей работы мобильных контрольно-измерительных машин на примере измерительной руки РМТ ALPHA P 2.5 6-axis, презентовали ручной 3D-сканер ScanTech Simscan30, а также сканирующий комплекс ScanTech TrackSkan P42.

Отдельный блок семинара был посвящён обзору возможностей наземного лазерного сканирования на примере промышленных объектов. Был представлен наземный лазерный 3D-сканер Trimble X7 + T10x, с помощью которого эксперты просканировали зал конгресс-центра и показали принципы и особенности его работы.

Специалисты компании «ДС-Инжиниринг» пр в действии измерительный манипулятор HEXAGON Absolute Arm 7 Axis с лазерным сканером AS1. Финальная часть семинара была посвящена ответу на вопросы и индивидуальным консультациям для участников.

– За последние два года очень вырос спрос на оборудование для 3D-сканирования, – отметил технический директор компании «КВАЛИВЭД» Иван Борисов. – Причём не только у крупных предприятий, которые с его помощью решают задачи по локализации производства, импортозамещению, реверс-инжинирингу и метрологии. Активный спрос мы наблюдаем и у малого и среднего бизнеса. Отчасти это связано с тем, что появилось оборудование, более доступное по бюджету: например, сейчас есть российские решения стоимостью от 400 тысяч рублей.

Кредо компании – мультибрендовость. Мы отслеживаем новинки разных производителей, подбираем оборудование и решения, которые лучшим образом закрывают потребности клиента в рамках его бюджета. Ещё одно серьёзное направление нашей работы – обучение. Классическая проблема многих российских предприятий – освоить бюджет на приобретение оборудования, но сэкономить на обучении. В результате дорогостоящее оборудование простаивает или эксплуатируется неэффективно.

Представитель крупного промышленного предприятия химической отрасли отметил большую практическую пользу от подобных семинаров:

– Здесь не только было представлено разнообразное оборудование, но и было рассказано, как производится работа с ним и какое ПО используется.

Мы хотим на своём предприятии развивать направление реверс-инжиниринга. Некоторые виды представленного оборудования мы уже приобрели, сейчас договариваемся с «КВАЛИВЭД» на углубленное обучение наших специалистов.

В ходе семинара состоялась экскурсия в Региональный центр инжиниринга «Жигулёвской долины». Руководитель РЦИ Сергей Ганин показал действующее оборудование, рассказал об оказываемых услугах по подготовке необходимой рабочей конструкторской документации на детали, изделия, технологическую оснастку и оборудование, услугах сканирования, прототипирования, а также упрочнения материалов.

Получить консультацию по поводу оборудования и технологий, представленных на семинаре, а также заказать услуги Регионального центра инжиниринга можно по единому номеру технопарка: (8482) 93-00-93, сообщает пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина».

 

Фото:   пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина»

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