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В «Жигулевской долине» обсудили импортонезависимость Самарского региона

10 ноября 2022 13:17
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В «Жигулевской долине» обсудили импортонезависимость Самарского региона

Формирование новых перспективных экономических связей между заказчиками и поставщиками, объединение компетенций для рационального использования мощностей и компенсации недостающих ресурсов в условиях новых экономических реалий, а также другие актуальные вопросы сферы импортозамещения обсуждались 9 ноября в «Жигулевской долине» на практической конференция «Курс Самарского региона на импортонезависимость».

Организаторы события – Союз работодателей Самарской области, Координационный совет при депутате Самарской Губернской Думы В.В. Бокке и технопарк «Жигулевская долина».

Модераторами конференции выступили депутат Самарской Губернской Думы Владимир Бокк, председатель Координационного совета при депутате Самарской Губернской Думы В.В. Бокке, адвокат палаты адвокатов Самарской области Людмила Сенилова и общественный представитель «Агентства стратегических инициатив» по Самарской области, по направлению «Предпринимательство и технологии», Александр Дроботов.

Открывая конференцию, Владимир Бокк обозначил ключевые точки для дальнейшей дискуссии:

– Самарская область – мощный промышленный центр, где в малом и среднем предпринимательстве задействовано 127,2 тысячи предприятий с годовым оборотом более 431 млр рублей, на которых трудится более 635 тысяч жителей нашего региона – почти 40% трудоспособного населения. Сейчас мы находимся в процессе адаптации к новым условиям работы – импортозамещению, импортоопережению, достижению импортонезависимости и технологического суверенитета России, и, чтобы развиваться дальше, неизбежно придется перестраивать управление некоторыми процессами. Решать вопрос импортозамещения и импортонезависимости можно только сообща, поэтому сегодня так важно выстроить правильные взаимосвязи, способствующие реализации задач, которые стоят перед нашей страной.

В повестке конференции было обозначено несколько основных тем для дискуссий:

• Как внедрить инновации в производство, осуществить реверсный инжиниринг и организовать промышленную кооперацию – опыт малого и среднего предпринимательства Тольятти.

• Какие решения для ухода от импортозависимости за восемь месяцев удалось найти промышленности Самарской области.

• Создание кооперационной биржи контактов (спроса и предложений) на интерактивной площадке министерства промышленности Самарской области.

В обсуждении приняли участие представители областного Правительства, администрации Тольятти, профильных министерств, Фонда развития промышленности Самарской области, Агентства технологического развития региона, Инновационного фонда Самарской области, Торгово-промышленной палаты Тольятти, а также предприниматели региона, многие из которых являются резидентами «Жигулевской долины».

Сергей Ганин, возглавляющий Региональный центр инжиниринга Самарской области, который базируется в «Жигулевской долине» и является одним из крупнейших в России, рассказал присутствующим о возможностях центра и его компетенциях в современных условиях:

«Тема импортонезависимости сегодня очень актуальна, и большинство запросов, которые приходят в Региональный центр инжиниринга, связаны именно с этим вопросом. Мы активно занимаемся реверс-инжинирингом и помогаем нашим заказчикам получить конструкторскую документацию, например, для последующего изготовления запасных частей к импортному оборудованию, которые в настоящий момент либо невозможно достать, либо сроки и цена их доставки очень высоки. Также мы готовы порекомендовать компании-партнеры РЦИ, способные изготовить нужные детали», – отметил Сергей Ганин.

Руководитель компании-резидента «Жигулёвская долина» ООО «Прикладная механика» Антон Борзаев рассказал о развитии станкостроительной отрасли в Самарской области на примере собственного производства и предложил несколько решений для развития импортонезависимости:

«Для полноценного выхода на импортонезависимость необходимо создавать отечественные решения, которые будут опережать потребности в импортном оборудовании. Также необходимо менять отношение крупных российских корпораций к частным решениям и консолидироваться для построения цепочек импортозамещения по примеру станкостроительного кластера, созданного в сентябре в Самарской области, инициаторами которого мы являемся», – отметил директор «Прикладной механики».

Основные выводы и полученные результаты Конференции будут сформулированы в итоговой резолюции.

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