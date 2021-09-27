В технопарке «Жигулевская долина» пройдет инжиниринговый Форум 2021

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30 сентября – 1 октября 2021 года на площадке технопарка «Жигулевская долина» пройдет Самарский инжиниринговый Форум, посвященный основным направлениям развития индустрии инжиниринга в отраслях топливно-энергетического комплекса.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова событию присвоен статус ежегодного после успешно проведенной Первой инжиниринговой конференции Самарской области в 2019 году.

«Инжиниринг сегодня – это тот инструмент, который способствует реализации новых технологических процессов. В ближайшие годы развитие инжиниринговых компетенций выйдет на передний план не только для Самарской области, но и для России», – отмечал на открытии глава региона.

Технопарк «Жигулевская долина» не первый год является точкой притяжения для специалистов инжиниринговой сферы со всей страны. Здесь действует один из крупнейших в России инжиниринговых центров, оснащенный уникальным высокоточным измерительным и испытательным оборудованием. На базе технопарка не раз проводились образовательные семинары для представителей региональных центров инжиниринга. В ходе Форума-2021 к обучающему блоку добавятся сессии с прикладной направленностью, которые охватят тему энергетики, позволят участникам продемонстрировать потенциал собственных РЦИ и познакомиться с крупнейшими энергетическими корпорациями.

«Инжиниринговый форум уже стал главной площадкой для общения ведущих игроков рынка. Все вместе мы можем не только обсудить текущую ситуацию в индустрии, обсудить современные тренды, но и наметить дальнейшие планы по развитию отрасли. В Самарской области успешно развивается целый ряд крупных предприятий, наш регион выбирают российские и зарубежные инвесторы. Среди них есть и те, кто заинтересован в качественных инжиниринговых услугах, и те, кто готов их предоставить. Наш форум позволит на одной площадке объединить и заказчиков, и исполнителей этих услуг. Уверен, такой формат взаимодействия будет эффективным и полезным для всех его участников», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Участники обсудят тему инжиниринга в системах электрохимии, практики применения водородной энергетики и топливных элементов, а также снижения углеродного следа в нефтегазовой отрасли.

Проведение инжинирингового форума в Самарской области является частью реализации Стратегии лидерства, разработанной по инициативе Губернатора. Форум включен в динамический план мероприятий в рамках проведения Года науки и технологий в России.

К участию в мероприятии приглашены руководители государственных корпораций, предприятий Самарской области, федеральных и региональных органов власти, центров компетенций национальной технологической инициативы, производители и интеграторы специализированного программного обеспечения и решений в области инжиниринга и энергетики, а также представители ведущих вузов региона, входящих в состав НОЦ Самарской области.