В случае «отмены» льготной ипотеки платеж составит 45% семейного дохода в Самаре и 41% - в Тольятти

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Циан, технологичный сервис по поиску недвижимости в России, и hh.ru, российская платформа онлайн-рекрутинга, провели совместное исследование, выяснив, как изменится ипотечный платеж и нагрузка на семейный бюджет в случае отмены льготной ипотеки в 2023 году.

В Самаре и в Тольятти в среднем тратят треть семейного дохода на льготную ипотеку под 7%

Согласно условиям льготной ипотеки, минимально возможный взнос по кредиту составляет 15% стоимости жилья. Средний срок ипотеки на первичном рынке РФ, по данным Центробанка, составляет 306 месяцев, то есть – превышает 25 лет. При таких условиях и ставке по льготной программе 7%, в среднем по крупным городам ипотека занимает чуть более трети (35%) от дохода семьи (двое работающих и покупка двухкомнатной квартиры в новостройке, первый взнос - 15%). По Самаре льготная ипотека занимает в среднем 34% от дохода семьи, по Тольятти – 31%.

В Самаре при «отмене» льготной ипотеки семья будет отдавать в среднем 45% дохода, в Тольятти – 41%

31 декабря 2022 года заканчивается срок действия льготной ипотеки под 7% годовых. Решение о пролонгации не принято, Минфин не видит необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка. В случае завершения господдержки покупатели первичного рынка могут рассчитывать на рыночные ипотечные ставки на уровне 10,5-11% годовых. Например, лидер ипотечного кредитования предлагает ставку 10,4%. По подсчетам экспертов Циан и hh.ru, при таких условиях в среднем по крупным городам платеж по ипотеке составит почти половину семейного дохода или 47%. По Самаре стандартная ипотека будет занимать в среднем 45% от дохода семьи, по Тольятти – 41%.

После отмены льготной ипотеки свободных средств станет меньше в два раза

Существенные затраты на ипотеку сокращают уровень расходов на другие необходимые нужды. Если двухкомнатную квартиру в ипотеку приобретает семья с одним ребенком, то в целом по всем городам при льготной ипотеке под 7% на повседневные расходы остается сумма больше прожиточного минимума в среднем всего на 28,5 тыс. рублей. В Самаре сверх прожиточного минимума у семьи после выплаты льготной ипотеки остается 23,6 тыс. рублей, в Тольятти – 16,5 тыс. руб.

При отмене льготной ипотеки и стандартной ставке 10,4% в среднем сверх прожиточного минимума у российской семьи будет оставаться всего 15,6 тыс. рублей против 28,5 тыс. при льготной ипотечной ставке, то есть – почти в два раза меньше. После отмены льготной ипотеки в среднем российская семья «лишится» от 7 до 34 тысяч рублей в месяц, что приблизит возможный уровень трат к прожиточному минимуму.

При росте ставок одновременно на ипотеку и аренду доходов не хватит

Еще одна проблема покупателей первичного рынка – это затраты на аренду. Покупка жилья в новостройке подразумевает, как правило, ожидание ключей, и при отсутствии собственного жилья в семейный бюджет придется закладывать также ежемесячную аренду до новоселья.

В среднем по России после вычета платежа по льготной ипотеке, прожиточного минимума и стоимости аренды однокомнатной квартиры от доходов семьи остается еще 8,3 тыс. рублей. Показательно, что даже при выплате льготной ипотеки средней семье из Казани, Нижнего Новгорода, Ярославля, Хабаровска уже не хватает на аренду однокомнатной квартиры.

Если льготную ипотеку отменят, то к данному списку городов также присоединятся: Москва, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Краснодар, Пермь, Барнаул, Екатеринбург, Самара, Тюмень, Воронеж, Ижевск, Красноярск, Тольятти. То есть, в 17 из 25 городов среднего семейного дохода не хватит, чтобы платить стандартную ипотеку, арендовать однокомнатную квартиру на время строительства и при этом – тратить на повседневные расходы сумму не больше прожиточного минимума. В среднем российской семье не хватит 4,6 тыс. рублей, а если говорить о семье из Самары – то 6,4 тыс. рублей, из Тольятти – 7 тыс. руб.