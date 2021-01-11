В Самарской области установили надбавку к тарифам на газ

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На сайте областного правительства появился приказ «об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа ООО «Газпром газораспределение Самара».

Как указывают в документе, надбавка необходима «для финансирования программы газификации Самарской области на 2020-2024 годы».

Специальная надбавка будет действовать с 1 января до 31 декабря 2021 года. До 30 июня размер надбавки будет составлять 149 рублей на 1000 куб. метров. С 1 июля до 31 декабря — 180 рублей на 1000 куб. метров.

Надбавка применяется «для всех групп конечных потребителей, за исключением населения, с учётом дополнительно возникающих налоговых платежей».

Напомним, «Газпром газораспределение Самара» обслуживает газопроводы во многих муниципалитетах Самарской области: городе Жигулевске, Ставропольском, Волжском, Красноярском, Кинельском, Приволжском и Похвистневском районах. Предприятие также обслуживает межпоселковые газопроводы, по которым поставляется газ населению, промышленным и коммунально-бытовым предприятиям. В состав компании входит 7 газовых участков – «Жигулевск», «Зольное», «Похвистнево», «Тольятти», «Новоспасское», «Самара», «Кинель», пишет Другой Город.

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