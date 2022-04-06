В Самарской области усилят контроль за ценами на продукты и лекарства

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В Самарской области усиленно будут контролировать цены на товары первой необходимости и лекарственные препараты. Об этом стало известно на заседании штаба по повышению устойчивости экономики региона.

Известно, что на данный момент в торговых точках губернии дефицита сахара нет. Для этого были заключены договоренности с производителями о дополнительных поставках, а также установлен усиленный контроль за выкладкой товара на полки магазинов. Проблем нет и с поставками соли, первая партия продукта прибыла в регион прямиком из Соль-Илецка, в скором времени поставок будет еще больше.

Однако по-прежнему напряженной остается ситуация с ценами на лекарства. Если же препараты поступают в аптеки в запланированном объеме и от российских, и от зарубежных поставщиков, то стоимость отдельных групп медикаментов продолжает расти. Среди них есть и жизненно необходимые препараты.

На заседании стало известно, что региональная прокуратура должна проверить работу Росздравнадзора, пишет ГТРК Самара.

"Там, где мы видим рост цен на жизненно важные препараты на 106%, на 80%, мы будем предпринимать активные действия по защите интересов граждан", – сообщил первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.