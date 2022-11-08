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В Самарской области стартовал мониторинг проектов по повышению производительности

8 ноября 2022 13:40
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В Самарской области стартовал мониторинг проектов по повышению производительности

В Тольятти компания «Азотремстрой» воплощает амбициозные цели с помощью продуктивного управления. Менеджеры предприятия прошли программу подготовки кадров «Лидеры производительности».

Предприятие было основано в 2006 году и является дочерней организацией ПАО «КуйбышевАзот». Компания уже 16 лет строит и ремонтирует промышленные объекты для большой химии. За это время ввели в эксплуатацию свыше 20 зданий и сооружений. Однако сейчас намерены улучшить качество и безопасность строительства, нарастить обороты и увеличить долю рынка. Ключи к решению этих задач дала программа «Лидеры производительности», которая в свою очередь является частью нацпроекта «Производительность труда».

- Компания отучила 18 человек высшего и среднего состава менеджмента. Это лучший результат по области. В результате обучения компания сплотила коллектив вокруг своих целей, улучшилось кросс-функциональное взаимодействие в компании, что позволяет нам строить более качественно и в срок. Кроме того, обучение по программе «Лидеры производительности» позитивно повлияло, особенно в неопределенный ковидный период, на стабильность в коллективе, на стабильность заработка и в целом на прибыль компании, – прокомментировал генеральный директор ООО «Азотремстрой» Михаил Мейтис.

Итогом обучения сотрудников компании стала разработка двух проектов по повышению эффективности: «Оптимизация внутренних процессов для выхода на новые рынки и увеличения прибыли» и «Оптимизация процесса взаимодействия служб с производственной площадкой». Компания ожидает, что от реализации всех решений производительность труда повысится до 30%.

Прямую связь между эффективностью компаний и компетенциями менеджмента в России понимают на уровне государства. Образовательную программу «Лидеры производительности» Центр повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России запустил в 2019-ом как еще одну меру поддержки бизнеса. Его собственники и руководители учатся оценивать эффективность своих компаний и находить источники прибыли. Для этого прокачивают навыки стратегического менеджмента, маркетинга и продаж, управления производством и персоналом.

«Проектная работа – главный «артефакт» обучения на программе «Лидеры производительности», который помогает руководителям интегрировать полученные знания и навыки в свою повседневную работу и найти решение системных проблем собственного предприятия. В условиях растущего санкционного давления более 80% российских предприятий так или иначе будут переформатировать производство или уже это делают – поэтому сейчас для нас крайне важно проанализировать результаты, узнать, с какими сложностями столкнулись предприятия на этапах реализации проектов и оказать им экспертную поддержку. Самарская область – один из самых вовлеченных в нацпроект регионов. Возможностью прокачать свои управленческие команды на программе воспользовались уже 55 компаний. Выпускниками стали 238 руководителей, всего разработано и реализуется 43 проекта по повышению эффективности», – отметила директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина.

Возможностью обучить свои управленческие команды за счет федеральных средств воспользовались уже более 1500 предприятий несырьевых отраслей из 75 регионов страны. Выпускниками программы стали более 7000 руководителей, реализовано более 900 проектов по повышению эффективности бизнеса.

«Вопрос повышения производительности труда в условиях беспрецедентных санкций, которым подвергается сегодня Россия, – крайне важный. Сегодня мы должны добиться большей производительности, и национальный проект «Производительность труда», инициированный президентом страны Владимиром Путиным, и меры поддержки, связанные с ним, дают такую возможность, – отмечает министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин. – Кроме того, повышение эффективности работы компаний сейчас должно быть нацелено не только на увеличение прибыли, но и на максимально быстрое импортозамещение».

Сейчас в губернии 140 предприятий внедряют бережливые технологии в рамках нацпроекта «Производительность труда». Отметим, что к 2024 году необходимо вовлечь в проект 169 компаний, обеспечив при этом ежегодный рост производительности труда на 5%. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях – ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

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