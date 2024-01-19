В Самарской области продолжится развитие инфраструктуры индустриальных парков

97

В Самарской области приступают к строительству инфраструктуры третьей очереди Особой экономической зоны «Тольятти». В 2024 году планируется также создание нового индустриального парка «Самарский» на территории Красноглинского района областного центра. Об этом стало известно на совещании по развитию индустриальных парков, которое провела и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина.

В нем приняли участие министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, генеральный директор АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти» Сергей Андреев, и.о. генерального директора АО «Промпарки» Станислав Ремизов.



Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет особое внимание развитию экономики региона как основы благополучия, повышения качества жизни людей. В Самарской области заботятся о создании необходимых условий для реализации бизнес-идей, создания новых производств. Особая роль здесь принадлежит специализированным площадкам для инвесторов – Особой экономической зоне «Тольятти», технопарку «Жигулевская долина», логистическим и индустриальным паркам.



В настоящее время в Самаре работают индустриальные парки «Преображенка», «Чапаевск», логистические парки «Преображенка 2», «Новосемейкино», а также индустриальный парк в ОЭЗ «Тольятти», созданные по инициативе и при непосредственном участии Правительства региона. Сегодня на их территории работают уже 70 компаний, создано более 9 тысяч рабочих мест, общий объем инвестиций составил более 49 миллиардов рублей.



Отдельные площадки промпарков стали логистическими – здесь, в основном, размещаются склады, распределительные центры российских торговых компаний и маркетплейсов. Пилотным региональным проектом в этом направлении стала «Преображенка 2». До конца 2024 года на территории парков планируется завершить реализацию четырех проектов с общим объемом инвестиций свыше 1,9 миллиарда рублей и планом по созданию более 400 новых рабочих мест в производственной сфере. На территории «Преображенки 2» резидент возводит крупный распределительный центр для компании Х5 Group ("Пятерочка"), общей площадью свыше 70 тысяч квадратных метров. Инвестиции составят 2,6 миллиарда рублей. Распределительный центр даст 2 тысячи рабочих мест для жителей региона. Логистический объект будет обеспечивать магазины «Пятерочка» Поволжья и Урала.



Продолжается уверенное развитие индустриального парка «Чапаевск». В октябре прошлого года здесь был запущен крупнейший в ПФО логистический центр компании OZON. Введен в эксплуатацию завод «Энергобетон», ведется строительство производственно-битумного терминала.



В логистическом парке «Новосемейкино» в 2022 году началось строительство логистического комплекса Wildberries площадью 180 тысяч квадратных метров и с объемом инвестиций более 13 миллиардов рублей. Запуск объекта запланирован в 2025 году, а до конца 2030 года здесь будет создано 10 тысяч рабочих мест. Участники совещания обсудили темпы возведения складских помещений (они опережают график), а также возможность повышения транспортной доступности объекта, в частности строительство развязки-кольца и еще одного выхода на трассу М-5. Рассмотрели и вопрос строительства отдельных инфраструктурных объектов, в частности пруда-накопителя ливневой канализации.



«За все время работы промпарков Правительство вложило в их создание и развитие около 1,3 миллиарда рублей. К настоящему времени общая сумма налогов, перечисленных в бюджет Самарской области, составила более 2,2 миллиарда рублей, при этом порядка 400 миллионов уплачено в прошлом году», - такие данные о первых итогах работы предприятий, разместившихся на специализированных площадках, привел Дмитрий Богданов.



Участники совещания обсудили также перспективы создания нового индустриального парка, который разместится в черте города Самары, в Красноглинском районе областного центра. Были рассмотрены технико-экономические параметры проекта, вопросы межевания земли, транспортной доступности площадки, подключения к энергомощностям, строительства сетей водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, газораспределительных объектов. Работы на объекте планируют начать уже в этом строительном сезоне. Для потенциальных инвесторов будет подготовлена территория площадью порядка 50 гектаров.



Стабильно развивается особая экономическая зона «Тольятти». В настоящее время на площадке работают 36 резидентов, шесть их них получили этот статус в прошлом году. Это компании «Форессия – экологичные решения», «Кондор», «Транспорт будущего», «Дёке – фасадные решения», «БКС-инжиниринг», ПК «Фитнес фуд». Среди отраслей, представленных в ОЭЗ, - производство автокомпонентов, строительных материалов, газов и газового оборудования, упаковки, пищевых продуктов, а также фармацевтика, металлообработка, логистика. С 2021 года инвесторы вложили в развитие производств ОЭЗ свыше 30 миллиардов рублей, порядка 9 миллиардов было привлечено в прошлом году.



За этот период в бюджеты разных уровней предприятиями зоны было перечислено более 5 миллиардов налогов, и это с учетом налоговых преференций и льгот, которыми пользуются резиденты. Строительство железнодорожной ветки, которая соединила ОЭЗ с сетью дорог РЖД, дало новый импульс развитию этой инвестиционной площадки. Ожидается, что до конца 2025 года сюда придут 12 новых резидентов, будет создано 2000 новых рабочих мест.



Участники встречи обсудили вопросы строительства третьего этапа ОЭЗ. Новая площадка также разместится близ автодороги «Ягодное – Тольятти», к западу от второй очереди, и займет территорию порядка 216 гектаров. Рассмотрены решения по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, распределительных подстанций, автомобильных дорог, сетей связи и электроснабжения. Прогнозируется, что инвестиции резидентов в третий этап составят ориентировочно 30 миллиардов рублей.



«В прошлом году экономика Самарской области уверенно преодолела последствия кризиса и успешно развивалась, мы отмечаем экономический рост. Существенный вклад в этот результат внесли инвестиционные площадки региона. Правительство Самарской области продолжит оказывать всестороннюю помощь и поддержку инвесторам в реализации новых проектов», - подвела итоги совещания Наталья Катина.