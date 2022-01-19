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В Самарской области подписано 6 соглашений с новыми резидентами территорий опережающего развития 
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В Самарской области подписано 6 соглашений с новыми резидентами территорий опережающего развития 

19 января 2022 15:56
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Это четыре компании, которые планируют осуществить свои проекты в Чапаевске, и еще две – в Тольятти.

Подписано 6 соглашений с новыми резидентами региональных территорий опережающего развития. Это четыре компании, которые планируют осуществить свои проекты в Чапаевске, и еще две – в Тольятти. Общая сумма инвестиций составит более 9 млрд рублей. 

Создание комфортных условий для бизнеса и сопровождение каждого инвестиционного проекта на всех этапах реализации – приоритетные направления деятельности команды Губернатора Дмитрия Азарова в рамках реализации Стратегии лидерства, разработанной по инициативе Главы региона при поддержке жителей. 

На Петербургском международном экономическом форуме 2021 Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Ozon Александр Шульгин подписали двустороннее соглашение по развитию электронной коммерции в регионе. А теперь ТОР «Чапаевск» пополнился крупным резидентом «ОЗОН-Поволжье», который сегодня ведет строительство фулфилмент-центра в индустриальном парке «Чапаевск» - склада по сопровождению и доставке грузов, товаров, посылок с момента оформления заказа и до передачи его в руки клиента. Сейчас инвестор и представители областного правительства обсуждают вопрос подбора кадров. Напомним, в новом логистическом комплексе будет создано 6 тысяч рабочих мест. Инвестиции в проект составят 7,3 млрд рублей. «Появление такого крупного работодателя в Чапаевске обеспечит на годы вперед надежную зарплату, доходы семьям жителей Самарской области, повышение уровня благополучия и благосостояния», – отмечал ранее Глава региона.

Еще одна компания намерена разводить в Чапаевске австралийских раков. В планах инвестора - создание круглогодичной фермы австралийских раков в установке замкнутого водоснабжения, с постоянным контролем температуры и других параметров воды. Это будет целая система бассейнов для раков разного возраста и размера, а также отдельная система для разведения раков и получения посадочного материала (малька). Общая стоимость проекта составляет 44,6 млн рублей. Инициатор создания фермы планирует трудоустроить 25 человек. 

Статус резидента ТОР «Чапаевск» также получила компания с проектом по созданию производства дорожного битума. Инвестор планирует вложить в строительство завода 1,5 млрд рублей и создать на будущем предприятии 155 рабочих мест. 

В Чапаевске также планируется реализовать экологический проект – в ближайшие годы здесь будет создан завод по переработке шин. Резиновая крошка, получаемая в результате переработки, - продукт с широкой сферой применения. На строительство предприятия инвестор планирует направить 90,3 млн рублей и создать 30 рабочих мест. 

Новый резидент ТОСЭР «Тольятти» планирует расширить действующее производство инновационных диетических десертов. На предприятии будут выпускать высококачественные правильные десерты без сахара и муки, в составе которых – натуральные подсластители с нулевым гликемическим индексом, полезные пищевые волокна и протеин. Заявленный объем инвестиций в проект составляет 24 млн рублей. Инициатор планирует создать 32 рабочих места. 

Еще один инвестор стал резидентом ТОСЭР «Тольятти» с проектом по строительству производства сухих строительных смесей, грунтовочных и пропиточных составов. На предприятии планируется использовать передовое инновационное оборудование и технологии. На создание предприятия инвестор направит 180 млн рублей, создаст 29 рабочих мест. 

«Сегодня, с учетом новых соглашений, количество резидентов ТОСЭР Самарской области возросло до 81 компании: 64 – в Тольятти и 17 – в Чапаевске. Каждому из них мы уделяем особое внимание, сопровождаем на каждом этапе реализации проектов, предоставляем налоговые льготы и другие преференции. Инвесторы, в свою очередь, доверяют руководству нашего региона, запускают здесь свои предприятия и создают новые рабочие места, тем самым формируя новые точки роста городских территорий», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

В общей сложности резиденты ТОСЭР планируют вложить в развитие городов 53,7 млрд рублей инвестиций и создать 15 тысяч рабочих мест. Компании уже инвестировали 22,5 млрд рублей, создали 7,6 тысяч рабочих мест, запустили более 50 производств, выплатили в консолидированный бюджет региона 1 млрд. рублей налогов.

 

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