В Самарской области наградят победителей Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России 2021»

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17 декабря в министерстве промышленности и торговли Самарской области (ул. Скляренко, 20, 3 этаж, конференц - зал) состоится торжественное награждение предприятий Самарской области - победителей Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России 2021».

В церемонии награждения примут участие представители министерства промышленности и торговли Самарской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, Самарского ЦСМ, предприятий – победителей конкурса. На мероприятии будет представлена экспозиция товаров предприятий - победителей конкурса.

Предприятиям, подтвердившим соответствие своей продукции требованиям по качеству, предоставляется право ее маркировки Знаком «100 лучших товаров России». Этот Знак качества сегодня широко известен, снискал доверие потребителей и стал авторитетным брендом, предоставляющим удостоенным его предприятиям реальные конкурентные преимущества. Конкурс проводится в товарных группах «Продукция» и «Услуги»