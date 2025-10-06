В Самарской области количество безработных жителей достигло 30,7 тысяч

156

Согласно официальной статистике Самарастата, в период с мая по июль 2025 года в Самарской области было зафиксировано 1 667,8 тысячи человек трудоспособного населения. Этот показатель составляет 63,6% от общего количества жителей региона в возрасте от 15 лет и старше.

Данные обследования показывают, что экономической деятельностью было занято 1 637,1 тысячи человек. При этом 30,7 тысячи жителей области соответствовали критериям безработицы, установленным Международной организацией труда, что подразумевало отсутствие доходного занятия; активный поиск работы и готовность к трудоустройству в течение обследуемого периода.

На август 2025 года в службах занятости региона было зарегистрировано 5 754 человека, из которых статус безработного получили 4 777 граждан. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Самарской области на конец лета 2025 года достиг 0,3% от общей численности рабочей силы, пишет Самара-МК.