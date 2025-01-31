В Самарской области инфляция превышает средний показатель в ПФО и России

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В декабре 2024 года годовая инфляция в Самарской области выросла до 9,77%. Такие данные приводит отделение Банка России по Самарской области. В ноябре уровень годовой инфляции был меньше – 8,98%.

— Это выше показателя в целом по России (9,52%) и по Приволжскому федеральному округу (9,54%), — прокомментировали в ведомстве годовую инфляцию в декабре 2024 года.

В отделении Банка России в Самарской области отметили, что на инфляцию повлиял рост издержек тех, кто производит и поставляет товары. А вот покупательская способность в регионе остается высокой. В декабре в годовом выражении выросли цены на продовольственные (на 11,16%), и непродовольственные (на 6,62%) товары. А вот на услуги – снизились до 11,85%, пишет Самара-КП.