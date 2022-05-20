В Самарской области 273 ИТ-специалиста претендуют на отсрочку от армии

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Самарская область заняла 6 место среди всех субъектов РФ по количеству заявлений от ИТ-специалистов для оформления отсрочки от армии. Всего через портал Госуслуги было направлено 273 заявления. Средний возраст самарских «айтишников», претендующих на отсрочку, составляет 22-23 года (в целом по России этот показатель чуть выше – 24 года).

Всего по России на отсрочку от армии претендуют более 8 700 ИТ-специалистов из 2 000 компаний. Все полученные данные будут направлены в Минобороны России до 1 июня, после чего призывные комиссии будут принимать решения об отсрочке. Лидерами по количеству направленных заявлений на отсрочку от армии для ИТ-специалистов стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Новосибирская область.

Напомним, в рамках поддержки отечественной ИТ-отрасли и удержания кадров Президент России Владимир Путин своим Указом от 2 марта "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации" поручил Правительству РФ разработать критерии предоставления молодым ИТ-специалистам до 27 лет отсрочки от службы в армии. Правила предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу были утверждены Правительством 28 марта.

Губернатор Дмитрий Азаров на встрече с ИТ-сообществом в начале марта отметил, что региональные власти со своей стороны сделают все, чтобы отрасль информационных технологий продолжала стабильно работать, чтобы высококвалифицированные кадры не покидали Самарскую область. На федеральном и региональном уровнях для этого создаются все условия.

Как прокомментировал заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, отсрочка от армии молодым ИТ-специалистам – лишь одна из мер государственной поддержки отрасли информационных технологий. «Все озвученные Президентом меры, безусловно, помогут не только сохранить профессиональные кадры, но и привлечь новых специалистов, поскольку отрасль всегда испытывала дефицит в людях. Мы уже наблюдаем тенденцию возврата ИТ-специалистов в Россию, которые в начале марта покинули страну. Они не просто понимают, но и видят на конкретных примерах, что государство готово о них заботиться и помогать им развиваться», - сообщил Константин Пресняков.

Напомним, основными критериями для оформления отсрочки являются: гражданство РФ, возраст от 18 до 27 лет (родившиеся с 01.04.1995 по 15.07.2004); работа по трудовому договору; высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку; работа в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 по 1 апреля 2022 г. или устройство на работу в течение года после окончания учебы.

Для обеспечения стабильной работы IT-сектора в непростых экономических условиях на федеральном уровне было озвучено несколько основных мер поддержки:

Льготная ипотека для возрастной категории IT-специалистов от 22 до 40 лет с минимальным ограничивающим порогом по сумме ежемесячного дохода специалиста.

Льготное отчисление по налогу на прибыль в размере 0% и страховые отчисления в размере 7,6% не только для разработчиков, но и для компаний.

Упрощенный порядок аккредитации IT-компаний. Сейчас этот процесс занимает один месяц.

Отсрочка от армии на время работы в IT-компании для мужчин младше 27 лет с высшим образованием и стажем работы в IT не менее года.

Грантовая поддержка.

Узнать о существующих мерах государственной поддержки отечественной экономики и граждан России можно на сайте Правительства РФ, где был запущен специальный навигатор. В разделе «Меры поддержки граждан и экономики в условиях санкций» размещены рубрики: общие меры, социальная поддержка, налоги, финансы, регулирование. Нажимайте кнопку «Узнайте, какие меры подходят вам». Система предложит выбрать категорию – гражданам или бизнесу. Далее, ответив на несколько простых вопросов, пользователь получит список конкретных мер, которые адресованы именно ему/его бизнесу. Здесь также можно узнать, какие льготы сегодня доступны для IT-бизнеса и описан алгоритм их получения.