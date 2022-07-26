В Самаре заработают 4 новые ярмарки

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В Самаре будут развивать ярмарочную торговлю. Эту тему обсуждали на рабочем совещании в городской администрации.

— Мы запланировали организовать ярмарки еще на 4 площадках на 60 торговых мест. Открытие ожидается в августе. Таким образом, мы увеличим количество торговых мест в сравнении с началом 2022 года на 688 единиц, — сообщил глава департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.

В начале 2022 года в Самаре действовало 28 базаров с общим количеством торговых мест — 1240. 5 из них являются муниципальными универсальными круглогодичными ярмарками на 257 торговых мест.

8 июля открылись три новых сезонных торговых рядов на 55 мест. Их разместили на месте незаконных ларьков по адресам: улица Советская, 5 (25 мест), улица Победы, 92а (15 мест), улица Гагарина, 157 (15 мест), пишет 63.ру.