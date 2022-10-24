В Самаре выставили на продажу ТЦ Hoff

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В ближайшее время еще один самарский торговый центр может сменить владельца. Речь идет о здании на Московском шоссе, 106. Объявление опубликовано на одном из сайтов объявлений.

— На продажу выставлено торговое помещение как успешно действующий арендный бизнес. Стабильный федеральный арендатор — гипермаркет мебели Hoff. ТЦ располагается на первой линии Московского шоссе, в центральном районе города. Кроме Hoff, здесь есть продуктовый гипермаркет и другие магазины мебели, — говорится в опубликованном объявлении.

Строение площадью 13,6 тысячи квадратных метров оценили в 494 миллиона рублей. По предварительным подсчетам автора объявления, эти вложения получится окупить за 6,5 года, пишет 63.ру.