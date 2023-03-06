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В Самаре цены на вторичное жилье выросли на 12,5% за год

6 марта 2023 14:00
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В Самаре цены на вторичное жилье выросли на 12,5% за год

В Самаре специалисты подвели итоги для рынка вторичной недвижимости. 

По информации «Авито Недвижимость», в областной столице стоимость квартиры во вторичном фонде за квадратный метр увеличилась на 12,5%. Объем предложений в городе вырос на 40,1%. При этом, всего за месяц вырос спрос на покупку квартир на 10,5%. Специалисты отмечают, что за год также наблюдается положительная динамика востребованности – показатели спроса выросли на 2,3%.

При этом значительнее всего спрос на квартиры вырос в Москве и Екатеринбурге. Покупатели потеряли интерес в покупке квартир в Ленинградской области, показатели спроса снизились на 15,7%, пишет Самара-КП.

 

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