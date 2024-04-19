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В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса

19 апреля 2024 10:04
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В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса.

Представители этой индустрии примут участие в трехдневном событии на площадке регионального центра "Мой бизнес". Каждый день будет посвящен одному из треков: туризму и развитию территорий, медиа и рекламе, а также дизайну.

Стать гостем Недели креативного бизнеса может любой желающий. Подать заявку на участие можно здесь.

Мероприятие реализуется РОО "Молодежное информационное агентство" при поддержке Минэкономразвития Самарской области. Генеральный информационный партнер - Самарское областное вещательное агентство.
 

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