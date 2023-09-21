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В Самаре сложно накопить на покупку квартиры, одновременно снимая жилье

21 сентября 2023 11:18
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В Самаре сложно накопить на покупку квартиры, одновременно снимая жилье

Самарская область вошла в десятку регионов России, где сложнее всего накопить на покупку квартиры, одновременно снимая жилье.

Такую информацию приводят в пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни».

По мнению экспертов, в регионе, чтобы рано или поздно обзавестись собственной недвижимостью, лучше сразу брать ипотеку, чем долгие годы платить за аренду.

В расчет принимались средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Самаре на июнь 2023 года, когда она составляла 91 тыс. рублей за кв. м., средний тариф на аренду аналогичного жилья в 22,2 тыс. рублей. Аннуитетный платеж по ипотеке составлял порядка 33,8 тыс. в месяц, срок кредита – 24 года.

Согласно расчетам, за последние пять лет стоимость такой квартиры росла на 10,2% в год, арендная плата – на 3,83%.

“В Самарской области стоимость аренды не самая низкая по стране и растет средними темпами Цены на квартиры растут почти в три раза быстрее. При этом ставка по ипотеке в регионе (8,95%) незначительно выше, чем средний процент по банковскому вкладу (7,96%). При сохранении тенденции за 24 года заемщик в Самаре сможет выплатить ипотеку и станет полноценным собственником жилья, а накопить на собственную квартиру с помощью банковского вклада за этот период не получится», — считает эксперт «Сравни» Валентина Дорохова.

В целом такого рода ситуация складывается в большинстве российских регионах. Снимать жилье и при этом копить на собственную квартиру выгодно лишь в четырех из них: в Оренбургской и Сахалинской областях, в Республике Коми, а также в Башкортостане.

Причиной называют низкую стоимость аренды на фоне сравнительно высоких цен на квадратный метр и размеры ипотечных ставок, пишет Обоз.инфо.

Фото: Екатерина Маркелова

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