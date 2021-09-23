В Самаре открылась выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка - 2021»

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В среду, 22 сентября на площадке ВК «Экспо-Волга» открылась 19-ая международная специализированная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка». Форум традиционно проходит при поддержке Правительства Самарской области, Союза Машиностроителей России, Торгово-промышленной палаты Самарской области, Самарского регионального отделения «Опора России».

Выставка является важным событием для всего отраслевого сообщества, ее деловая программа направлена на выработку решений в вопросах, касающихся повышения технологической оснащенности производителей станкоинструментальной отрасли, развития рынка станков и инструментов, мер государственной поддержки, стимулирования инноваций.

Форум собрал на своей площадке предприятия из Самары, Тольятти, Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Магнитогорска, Белорусии. Гостей выставки ожидает встреча с экспонентами, дистрибьютерами производителей из России, Японии, Чехии, Швейцарии. На стендах представлена разнообразная продукция - от сверхпрочных резцов, до роботов, выполняющих сотни операции одновременно.

Так, ЗАО «Стан – Самара» представил на выставке координатно-расточный станок особой точности.

- На этом станке применена новейшая система числового-программного управления. Он обеспечивает производительную обработку деталей средних размеров и позволяет эффективно решать проблемы точности в единичном серийном производстве, при изготовлении контрольно-измерительных инструментов и эталонных образцов, - прокомментировал директор предприятия «Стан – Самара» Авдин Цафрин.

Завод «Стан-Самара» - это единственное такое предприятие в России, а в мире -аналогичные технологии могут предложить считанные производства.

В преддверии Дня машиностроителя и в честь 30-летия завода сотрудники ЗАО «Стан – Самара» были награждены Почетными грамотами профильного министерства.

По оценке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, экономика Самарской области обладает высоким научно-техническим и человеческим потенциалом. Однако, его необходимо использовать в полной мере. Проведение таких форумов этому способствует. Обеспечение комфортных условий для бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности - важная часть Стратегии лидерства, которая разработана по инициативе Губернатора при участии жителей.

- Развитие внутреннего производства станкоинструментальной продукции, мер государственной поддержки, инноваций - является приоритетной задачей государства. Поступательное и динамичное развитие, повышение конкурентоспособности важно для любой отрасли. И понятно, что особое значение это развитие имеет для станкоинструментальной промышленности. Ведь она является фундаментом и основой для широкого спектра предприятий. Без собственного станкостроения развитие промышленности в стране невозможно, - прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин. Андрей Юрьевич.

Подъем самарского станкостроения, по оценкам экспертов, идет в русле стратегии развития станкоинструментальной промышленности страны до 2035 года. Предполагается, что господдержка обеспечит рост производства в отрасли в среднем на 5,7% в год, а также повысит её конкурентоспособность и поможет российским компаниям укрепить свои позиции на мировых рынках.