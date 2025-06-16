В России заметно снизилось количество фальсифицированного меда

Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов. По его словам, крупные производители, ранее использовавшие глюкозно-фруктозные сиропы в своей продукции, прекратили это делать. Руководитель Роскачества также отметил, что крупные торговые сети, такие как X5 Group и "Лента", начали самостоятельно проверять продукцию и выявлять фальсификат. Это привело к разрыву контрактов с изготовителями, пишет Смотрим.
Председатель "Союза пчеловодов России" Валерий Михеев в эфире программы "Сигналы точного времени":
"Дело в том, что у нас в законе в этом плане пробелы. И если даже мы обнаруживаем этот фальсификат, кроме того, что он на момент снимается с полок, дальнейших действий не происходит. Я знаю, было очень много попыток судиться, но законодательство на сегодняшний день все равно не дает нам возможности навести порядок в полном объеме".