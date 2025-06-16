В России заметно снизилось количество фальсифицированного меда

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Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов. По его словам, крупные производители, ранее использовавшие глюкозно-фруктозные сиропы в своей продукции, прекратили это делать. Руководитель Роскачества также отметил, что крупные торговые сети, такие как X5 Group и "Лента", начали самостоятельно проверять продукцию и выявлять фальсификат. Это привело к разрыву контрактов с изготовителями, пишет Смотрим.

Председатель "Союза пчеловодов России" Валерий Михеев в эфире программы "Сигналы точного времени":