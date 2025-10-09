Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец поверил аферисту и лишился 3 млн рублей
В Госдуме предложили установить максимальный срок возврата денег на карту
Тольяттинец подозревается в мошенничестве на 250 тысяч при реализации социального контракта
В Самаре загорелся пассажирский автобус
Доля безналичных платежей в России достигла 87,5%
В Самаре несколько заболевших детей сняли с поезда Тында - Кисловодск
Океанолог предупредил об угрозе затопления нескольких российских городов
В Самарской области граждан старшего возраста обучат основам ведения бизнеса
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
В России ускорился рост цен на бензин, яйца и овощи

9 октября 2025 09:07
138
В России ускорился рост цен на бензин, яйца и овощи

Рост потребительских цен в России продолжает ускоряться, особенно на бензин и основные продукты питания. По данным Росстата, за неделю с 30 сентября по 6 октября бензин подорожал на 0,85%, а яйца показали рекордный рост в 3,3%.

«Средняя стоимость литра бензина в стране достигла 64,33 рубля, увеличившись на 55 копеек за неделю. С начала года рост цен на бензин составил 10,15%, что более чем вдвое превышает общий уровень инфляции. Дизельное топливо также продолжило дорожать, достигнув 72,94 рубля за литр после подорожания на 0,42% за неделю», сообщил Ростат, передает информацию Интерфакс.

Наибольший рост среди продуктов питания показали яйца, которые за неделю подорожали на 3,3% после увеличения на 2,4% неделей ранее. Значительно ускорился рост цен на плодоовощную продукцию — до 1,1% против 0,2% неделей ранее. Особенно заметно подорожали помидоры (8,1%) и бананы (1,9%).

Мясо кур подорожало на 1,1%, гречка продолжила рост на 0,3%, а вареные колбасы стали дороже на 0,6%. При этом некоторые товары показали снижение цен: сахар подешевел на 0,3%, морковь — на 1,3%, яблоки — на 1%.

С начала года яйца подорожали на 11,13%, а плодоовощная продукция в целом выросла в цене на 22,1%. Однако некоторые овощи стали значительно дешевле по сравнению с началом года: капуста подешевела на 30,6%, картофель — на 23,7%, помидоры — на 24,3%.

Ранее эксперты уже предупреждали о возможном значительном росте цен на товары первой необходимости в октябре, включая подорожание овощей и фруктов до 20% и яиц на 10%. По данным официальной статистики, инфляция в России на середину сентября составила 8,02% в годовом выражении, а в 2024 году годовой показатель достигал 9,52%. Рост цен связывают с сезонными факторами и увеличением логистических затрат.

