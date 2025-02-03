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В Рейтинг работодателей России по итогам 2024 года вошли 25 компаний из Самарской области

3 февраля 2025 09:55
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В Рейтинг работодателей России по итогам 2024 года вошли 25 компаний из Самарской области

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представляет результаты Рейтинга работодателей России за 2024 год. По итогам года Рейтинг снова возглавил Альфа-Банк, лидерами также признаны ВТБ, X5 Group, Газпромбанк, Mars, Лаборатория Касперского, Игорная зона «Красная Поляна», Level Group, ИВИ. Финалистами Рейтинга работодателей в 2024 году стали 1,7 тыс. компаний со всей страны, 25 из которых – самарские.
 

В Рейтинг работодателей России по итогам 2024 года вошли 1729 компаний со всей страны, на 15% больше, чем за предыдущий год и на 60% больше, чем в 2022 году. Из Самарской области в Рейтинг попали 25 работодателей: 1 крупнейшая компания, 8 – крупных, 8 - средних, 8 – небольших.
 

Рейтинг охватывает 40 отраслей бизнеса и 72 региона России. В этапе голосования приняли участие 131 тыс. человек, которые отдали 686 тыс. голосов за компании. Из них 14 613 голосов оставили соискатели из Самарской области.
 

Мария Игнатова, руководитель Рейтинга работодателей hh.ru, директор по исследованиям hh.ru: «15 лет назад, когда hh.ru впервые проводил Рейтинг работодателей России, в финал вышли около 100 компаний. Год назад — почти 1,5 тысячи, а в 2024-м — уже 1729! В Рейтинге представлены компании со всей России, хотя, конечно, на работодателей из Москвы и Петербурга приходится половина участников. Но и в регионах идет напряжённая борьба за звание лучшего. Уже в 72 регионах страны есть хотя бы несколько компаний, готовых на равных бороться с крупным и столичным бизнесом за свое место в Рейтинге. Традиционно участвовать в Рейтинге может любая компания с численностью от 100 человек. Результаты Рейтинга представлены по четырём категориям, в зависимости от размера штата — чтобы равные конкурировали с равными».
 

C каждым годом Рейтинг работодателей России становится объективнее и полезнее. В 2024 году аналитики hh.ru также внесли ряд изменений:

  • Стало больше отраслей. Компании теперь классифицируются по 41 отрасли (вместо 24 в прошлом году). Например, в ИТ-сфере появились 5 подкатегорий, а в промышленности — 9. Это сделано для более релевантной оценки компаний и честной конкуренции в Рейтинге.
  • Добавился новый этап – отзывы бывших сотрудников. Впервые были собрали данные с платформы Dream Job, чтобы учитывать опыт людей, которые больше не работают в компании. Как результат – обновилась методология оценки. Вес каждого этапа в итоговом балле теперь выглядит иначе: HR-анкетирование и отзывы бывших сотрудников дают по 20%, оценка действующих работников и опрос соискателей — по 30%.
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