В регионе откроют производство суверенных ветроэнергетических установок большой мощности

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В пятницу, 7 июня, на Петербургском международном экономическом форуме Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Самарская область, г. о. Тольятти и ООО «Проекты зеленой энергетики» подписали Специальный инвестиционный контракт в отношении локализации производства суверенных ветроэнергетических установок большой мощности.

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) подписали Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, а также генеральный директор ПАО «Форвард Энерго» Вячеслав Кожевников, представляющий ООО «Проекты зеленой энергетики».

Реализация проекта позволит локализовать в России производство высокотехнологичной ветротурбины большой мощности, которая на данный момент является наиболее современным решением в области ветроэнергетики. В рамках СПИК компания обеспечит локализацию современных технологий производства основных компонентов ВЭУ – лопастей, ступиц, гондол, генераторов, башен и автоматизированных систем управления. Для ряда элементов будут привлечены российские предприятия в рамках отраслевой кооперации. Планируемый объем инвестиций в производство в особой экономической зоне «Тольятти» составит не менее 4,5 млрд рублей. В результате реализации проекта предполагается создать 400 рабочих мест.

Важность освоения и локализации технологии производства ветровых турбин обусловлена необходимостью обеспечения суверенизации производства данного вида оборудования на территории нашей страны. Реализация этого проекта фактически заложит основы новой отрасли промышленности, внедрения новых инжиниринговых технологий, послужит освоению новых компетенций и создаст новые возможности для развития экономики.

«В 2022 г. отечественный рынок покинули западноевропейские производители, что подвергло риску реализацию программы строительства ветроэлектростанций в России. Это могло привести к снижению доли зеленой энергетики в энергобалансе Российской Федерации и потере конкурентоспособности предприятий – потребителей электроэнергии. В настоящее время лишь ограниченное число стран имеет локализованное производство ветровых турбин мультимегаваттного класса (более 5 МВт), теперь и Россия встает в этот ряд», - отметил Министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Фото: пресс-служба правительства СО