В работе VII Восточного экономического форума принимают участие спикеры из Самарской области

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Сегодня во Владивостоке проходит второй день работы VII Восточного экономического форума (ВЭФ). Форум – это ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Главная тема форума-2022 – «На пути к многополярному миру».

«Тема встречи этого года – «На пути к многополярному миру» – представляется весьма актуальной и значимой. На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития», – отметил в обращении к организаторам и участникам форума Владимир Путин, подчеркнув, что Россия готова развивать взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован.

Одной из ключевых тем обсуждения в рамках экономического форума стал туризм. Сегодня Президент Владимир Путин провел заседание Президиума Государственного Совета, на котором обсуждались вопросы развития национальной туристической индустрии в современных условиях. Президент подчеркнул, что в туристической сфере, как и в других, необходимо руководствоваться, прежде всего, интересами граждан.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко поделился мнением, что неблагоприятные внешние факторы положительно сказались на российской туристической отрасли.

«Отдыхать в России становится модно. Мы переходим от периода ренессанса к клондайку в сфере туризма. Президент поручил нам ускорить создание туристической инфраструктуры. По тем проектам, что реализует «Туризм.РФ», мультипликатор на каждый вложенный рубль федеральных средств составляет 10 рублей внебюджетных инвестиций. В целом на мероприятия национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» заложено беспрецедентное финансирование. Если в 2020 году на развитие отрасли мы направили 11,1 млрд рублей, то в текущем году уже более 75 млрд рублей. И эти цифры будут возрастать», – рассказал Дмитрий Чернышенко.

Востребованность и обоснованность уже действующих туристических мер отметила руководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, которая сообщила, что со старта очередного этапа программы туристического кешбэка 25 августа, ей воспользовались уже более 200 тысяч россиян. Руководитель Ростуризма также отметила, что на осенний этап программы выделено 3 миллиарда рублей и окно продаж продлится до 10 сентября включительно.

В Самарской области в программе туристического кешбэка на текущий момент принимает участие 81 организация и количество организаций-участников программы поступательно растет. Растет и туристическая привлекательность области, которая связана, прежде всего, с созданием и модернизацией туристической инфраструктуры. «С каждым годом туризм становится все более значимым сектором экономики. У нас очень красивая земля, потрясающие места: горы, водопады, реки. Есть возможность развивать не только экологический, но и познавательный, событийный туризм. Каждый район, каждый город имеет свои уникальные проекты, которые сегодня работают на привлечение интереса, а значит, на развитие туризма», – подчёркивал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В первом полугодии 2022 года Самарскую область посетили 1 млн 196 тыс. человек, что на 128% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года (524 тыс. человек). Наиболее часто в Самарскую область приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Башкортостан, Оренбургской, Ульяновской, Московской, Саратовской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. А траты туристов в первом полугодии 2022 года составили 7,42 млрд рублей, что в 2,3 раза больше аналогичного периода 2021 года.

На Восточный экономический форум в качестве спикера приглашен Самарский бизнесмен, спортсмен-любитель и тревел-блогер Алексей Жирухин. Он будет участвовать в нескольких сессиях на тему развития Дальнего Востока, в частности расскажет о своих экспедициях по Чукотке и Якутии, поговорит о развитии туризма в регионах. Площадкой для обсуждения продвижения туристической компоненты регионов станет сессия от платформы «Россия страна возможностей», в частности проект «ТопБЛОГ», в котором два года подряд самарский тревел-блогер выступает экспертом.

Фото: пресс-служба правительства СО