В Правительстве региона работают над долгосрочными планами развития сельских агломераций

Я нашел ошибку
Главные новости:
Управление Росгвардии СО напоминает об ограничительных мероприятиях в сфере оборота оружия
Во время подземной экскурсии из-за ливня погибли восемь человек, трое из них — дети. Поисковую операцию завершили.
В Москве нашли тела всех участников экскурсии по коллекторам
Суд обязал власти Самары устранить дефекты на дорогах и обустроить тротуары на ряде улиц
Суд обязал власти Самары устранить дефекты на дорогах и обустроить тротуары на ряде улиц
Житель поселка Петра Дубрава приговорен к 8 годам колонии за убийство супруги гвоздодером
Житель поселка Петра Дубрава приговорен к 8 годам колонии за убийство супруги гвоздодером
Три автомобиля горели ночью у дома в Тольятти
Три автомобиля горели ночью у дома в Тольятти
В селе Ширяево появилась маркировка основных достопримечательностей села
В селе Ширяево появилась маркировка основных достопримечательностей села
Жителей Самары приглашают на заключительные летние астронаблюдения
Жителей Самары приглашают на заключительные летние астронаблюдения
«Билет в будущее» запустил первый бесплатный профориентационный курс для российских родителей
«Билет в будущее» запустил первый бесплатный профориентационный курс для российских родителей
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.14
0.74
EUR 102.57
1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова: лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков»
В рамках 3-й Самарской квартирной триеннале пройдет мастерская уличного искусства
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Правительстве региона работают над долгосрочными планами развития сельских агломераций

22 августа 2023 11:42
128
В Правительстве региона работают над долгосрочными планами развития сельских агломераций

Разработку долгосрочных планов социально-экономического развития сельских агломераций обсудили на совещании в Правительстве региона, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

 Согласно планам Правительства РФ, к 2030 году в стране появится 1,8 тысячи сельских агломераций.  Это территории, объединяющие несколько сельских населенных пунктов в единую сельскую зону для совместного развития и организации экономической и социальной инфраструктуры. Центром такого территориального объединения является опорный населенный пункт, на базе которого осуществляется ускоренное развитие инфраструктуры для нескольких муниципальных образований. Опорный населенный пункт не входит в границы городской агломерации и имеет численность населения от 3 до 50 тыс. человек.

В настоящее время в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина начинается разработка стратегии долгосрочного плана социально-экономического развития по каждой из сельских агломераций. Программа призвана комплексно решать вопросы повышения качества жизни на селе. Ожидается, что такой подход положительно скажется на снижении темпов миграции сельского населения в города.

Открывая совещание, Виктор Кудряшов подчеркнул: «На шесть-семь ближайших лет программа определит развитие сельских территорий. Прошу все органы исполнительной власти и глав сельских территорий с большим вниманием отнестись к этой задаче, ее решение позволит региону получить федеральную поддержку на длительную перспективу».

Первым этапом разработки долгосрочных стратегических планов является формирование паспорта сельской агломерации, в котором отражены сведения о текущем и прогнозируемом уровне демографического, инфраструктурного, экономического развития территории. Паспорт содержит сведения о состоянии и уровне развития экономики, промышленности, финансов, образования, здравоохранения, социального обслуживания, транспорта, связи, спорта, культуры, строительной отрасли, сельского хозяйства и энергетики – в документ необходимо более 930 показателей.  

Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин, в Самарской области долгосрочные планы разрабатываются в отнощении 27 населенных пунктов, которые определены как опорные. По четырем таким пунктам: селам Красноармейское, Утевка, Сергиевск и поселку Серноводск – формирование паспорта сельской агломерации близится к завершению, до конца августа пакет документов будет направлен в Минсельхоз РФ. По всем опорным пунктам подготовку документов планируют завершить к  декабрю, в сроки, обозначенные федеральным центром.

Участники совещания обсудили вопросы межведомственного взаимодействия региональных органов исполнительной власти и муниципалитетов по формированию планов долгосрочного социально-экономического развития. Отдельно рассмотрели факторы, влияющие на прогнозную численность населения сельской агломерации. К ним относятся реализация инвестиционных проектов и создание рабочих мест, наличие действующих и создание новых социальных объектов, строительство жилья, развитие малого бизнеса, открытие объектов сервиса и досуга, туристическая привлекательность. Главам муниципалитетов рекомендовали внимательно проанализировать и учесть все преимущества территорий при формировании планов долгосрочного развития.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
На участие во втором губернском маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области» в этом году поступило более 150 заявок
22 августа 2023  12:52
На участие во втором губернском маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области» в этом году поступило более 150 заявок
257
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет «прямую линию»
22 августа 2023  12:43
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области проведет «прямую линию»
104
Из-за первенства по велоспорту в Сааре будет временно ограничено движение транспорта
22 августа 2023  12:00
Из-за первенства по велоспорту в Сааре будет временно ограничено движение транспорта
128
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Государственного флага РФ
22 августа 2023  10:59
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Государственного флага РФ
177
В День Государственного флага самарцы смогут получить ленты триколора
22 августа 2023  10:55
В День Государственного флага самарцы смогут получить ленты триколора
180
Весь список