В Правительстве региона работают над долгосрочными планами развития сельских агломераций

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Разработку долгосрочных планов социально-экономического развития сельских агломераций обсудили на совещании в Правительстве региона, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Согласно планам Правительства РФ, к 2030 году в стране появится 1,8 тысячи сельских агломераций. Это территории, объединяющие несколько сельских населенных пунктов в единую сельскую зону для совместного развития и организации экономической и социальной инфраструктуры. Центром такого территориального объединения является опорный населенный пункт, на базе которого осуществляется ускоренное развитие инфраструктуры для нескольких муниципальных образований. Опорный населенный пункт не входит в границы городской агломерации и имеет численность населения от 3 до 50 тыс. человек.

В настоящее время в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина начинается разработка стратегии долгосрочного плана социально-экономического развития по каждой из сельских агломераций. Программа призвана комплексно решать вопросы повышения качества жизни на селе. Ожидается, что такой подход положительно скажется на снижении темпов миграции сельского населения в города.

Открывая совещание, Виктор Кудряшов подчеркнул: «На шесть-семь ближайших лет программа определит развитие сельских территорий. Прошу все органы исполнительной власти и глав сельских территорий с большим вниманием отнестись к этой задаче, ее решение позволит региону получить федеральную поддержку на длительную перспективу».

Первым этапом разработки долгосрочных стратегических планов является формирование паспорта сельской агломерации, в котором отражены сведения о текущем и прогнозируемом уровне демографического, инфраструктурного, экономического развития территории. Паспорт содержит сведения о состоянии и уровне развития экономики, промышленности, финансов, образования, здравоохранения, социального обслуживания, транспорта, связи, спорта, культуры, строительной отрасли, сельского хозяйства и энергетики – в документ необходимо более 930 показателей.

Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин, в Самарской области долгосрочные планы разрабатываются в отнощении 27 населенных пунктов, которые определены как опорные. По четырем таким пунктам: селам Красноармейское, Утевка, Сергиевск и поселку Серноводск – формирование паспорта сельской агломерации близится к завершению, до конца августа пакет документов будет направлен в Минсельхоз РФ. По всем опорным пунктам подготовку документов планируют завершить к декабрю, в сроки, обозначенные федеральным центром.

Участники совещания обсудили вопросы межведомственного взаимодействия региональных органов исполнительной власти и муниципалитетов по формированию планов долгосрочного социально-экономического развития. Отдельно рассмотрели факторы, влияющие на прогнозную численность населения сельской агломерации. К ним относятся реализация инвестиционных проектов и создание рабочих мест, наличие действующих и создание новых социальных объектов, строительство жилья, развитие малого бизнеса, открытие объектов сервиса и досуга, туристическая привлекательность. Главам муниципалитетов рекомендовали внимательно проанализировать и учесть все преимущества территорий при формировании планов долгосрочного развития.