В первом квартале 2021 года в бюджет Самарского региона поступило 60,5 миллиардов рублей

149

4 мая первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл внеочередное заседание Правительства Самарской области, на котором был утвержден отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2021 года. Заседание состоялось в формате ВКС.

Доклад об исполнении областного бюджета за I квартал текущего года региональному кабинету министров представил министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов. По словам министра, по итогам первого квартала общий объем поступлений доходов составил 60,5 млрд. рублей. Исполнение доходов по отношению к годовым плановым назначениям составило 30,6%.

Налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет по состоянию на 1 апреля поступило на сумму 39,3 млрд. рублей, или 27,6% от годовых плановых расчетов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 3,6 млрд. рублей, или на 10,1%.

«Налоговые и неналоговые доходы за первый квартал поступают достаточно неплохо, но, когда будут учтены уточненные налоговые декларации, которые поступили в налоговые органы по налогу на прибыль, фактические доходы могут остаться на уровне первого квартала прошлого года. Нужно дождаться выверки деклараций и посмотреть, сколько налогов в итоге будет зачтено в доходную часть бюджета», - считает первый вице-губернатор-председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В связи с ростом ставок акцизов на пиво и алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% поступления акцизов на алкогольную продукцию и пиво увеличились на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления доходов акцизов на нефтепродукты выросли на 29,5%, что вызвано изменением норматива отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Поступления доходов дорожного фонда Самарской области за I квартал составили 18,8 млрд. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы составили 4 млрд. рублей, безвозмездные средства из федерального бюджета – 14,8 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма поступлений дорожного фонда увеличилась более чем в 5 раз. Это объясняется отсутствием поступлений федеральных средств в дорожный фонд в I квартале прошлого года.

Поступления по налогу на доходы физических лиц соответствуют показателям за аналогичный период 2020 года.

Сократились поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (на 2,5%). Председатель областного Правительства поручил министерству управления финансами и министерству экономического развития и инвестиций Самарской области проанализировать причины снижения поступлений по налогу.

Сумма безвозмездных поступлений в областной бюджет, с учетом возвратов остатков целевых средств прошлых лет, за I квартал текущего года составила 21,2 млрд. рублей или 38,1% от годовых плановых назначений.

Расходы областного бюджета за I квартал 2021 года произведены в сумме 48,5 млрд. рублей. Наибольший удельный вес составили расходы на национальную экономику (39%), на социальную политику (28,1%), на образование (16,8%). Нормативно-публичные обязательства и обязательства перед поставщиками и подрядчиками, принятые главными распорядителями средств областного бюджета и подведомственными казенными учреждениями Самарской области, исполнялись в установленные сроки.

«Коллеги, прошу вас очень внимательно относиться к исполнению бюджета по расходам. Своевременно планируйте мероприятия, подготовку нормативно-правовых актов, порядок предоставления субсидий. Очень важно обеспечить максимальную эффективность расходования средств, а это требует вдумчивой подготовительной работы, которую нужно делать своевременно», - обратился к руководителям министерств Виктор Кудряшов.

Также на заседании Правительства был одобрен Отчет о результатах деятельности Правительства Самарской области в 2020 году. Документ будет направлен в Самарскую Государственную Думу.