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В МСП работает более 40% от общего числа занятых в экономике Самарской области

17 января 2025 09:27
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В МСП работает более 40% от общего числа занятых в экономике Самарской области

В Самарской области подводят итоги реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». За последние 5 лет, несмотря на серьезные вызовы времени, сегмент малого и среднего бизнеса демонстрирует устойчивый рост.

В регионе созданы все необходимые условия для ведения бизнеса, и это подтверждает положительная динамика развития и численности представителей МСП. «От успешности работы бизнеса зависит развитие Самарской области», - отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

За 5 лет реализации нацпроекта численность занятых в МСП увеличилась на 27,4%, сейчас в этой сфере занято 654,6 тыс. человек - это 40,6% от общего числа занятых в региональной экономике. Ежегодно растет и количество самозанятых: этот статус зарегистрировали более 274 тыс. жителей региона.

«Благодаря активной реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в регионе создана и эффективно работает инфраструктура поддержки бизнеса: сеть центров «Мой бизнес», региональный Центр поддержки экспорта, Гарантийный фонд, Агентство по привлечению инвестиций и другие институты развития, - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Услуги этих организаций очень востребованы, и мы будем продолжать внедрять новые инструменты поддержки, актуальные целям и задачам наших предпринимателей».

В регионе увеличивается и значимость субъектов малого и среднего бизнеса для региональной экономики. Доля оборота предприятий МСП в обороте полного круга организаций увеличилась с 32,3% в 2019 году до 36,8% в 2023 году.

Существенно вырос объем налоговых поступлений. В 2024 году он составил 23,5 млрд рублей, что на 239,8% больше, чем по итогам 2019 года.

«Как самое крупное объединение предпринимателей малого и среднего бизнеса, мы находимся в постоянном контакте с органами государственной власти, участвуем в донастройке мер поддержки МСП, и высоко оцениваем работу по формированию комфортной бизнес-среды, - отметил заместитель Председателя Самарского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Ульянин. - За несколько лет реализации нацпроекта мы добились серьезных успехов в развитии малого бизнеса. Одним из достижений стало изменение восприятия самого сектора. Сегодня общество знает, что предприниматели не просто хотят заработать деньги. Это осознанное бизнес-сообщество, которое занимается технологиями, благотворительностью, несет социальную ответственность и взаимодействует с жителями региона. Это настоящая опора экономики для Самарской области».

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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