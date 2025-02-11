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В Минсельхозе сообщили о росте производства молочных продуктов в России

11 февраля 2025 11:59
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В Минсельхозе сообщили о росте производства молочных продуктов в России

По итогам 2024 года в России выросло производство молока, йогуртов и мороженого. Об этом 11 февраля сообщили «Известиям» в пресс-службе Минсельхза РФ.

Уточняется, что производство молочных продуктов в России развивается динамично. В минувшем году производители нарастили объемы выпуска почти всей продукции по данному направлению с целью «удовлетворения растущего спроса и насыщения внутреннего рынка» страны.

«За 12 месяцев прошлого года было выпущено порядка 6,1 млн т питьевого молока, что на 5% превышает показатель 2023 года. По другим позициям также наблюдается рост: сыров было произведено 841 тыс. т (+5,1%), творога — 474,5 тыс. т (+5%), мороженого — 600 тыс. т (+16,6%), сливок — 362 тыс. т (+14,7%), йогурта — 791 тыс. т (+6,6%)», — рассказали в Минсельхозе.

В министерстве добавили, что прирост по кисломолочным продуктам составил 3,2% при объеме продукции более 2,7 млн т. Отмечается, что эта статистика не касается творога и продуктов из него.

Кроме того, в Минсельхозе подчеркнули, что росту производства продукции переработки способствует ежегодное увеличение сырьевой базы, в том числе за счет реализации крупных инвестиционных проектов. Предварительно, в минувшем году было произведено 34,07 млн т сырого молока во всех категориях хозяйств. Эта цифра выросла на 0,8% по сравнению с 2023 годом.

Подчеркивается, что в агропромышленном комплексе (АПК) молочная отрасль является одной из наиболее поддерживаемых. В 2024 году поддержка направления составила около 81 млрд рублей, что почти на 20 млрд рублей больше, чем в 2023-м.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов уточнил, что, хотя 2024 год был непростым для молочного направления, сектор продолжил развитие и сохранил положительную динамику. По его словам, в последние несколько лет спрос на молочную продукцию растет значительно быстрее объемов производства товарного молока. При этом потребление увеличивается благодаря повышению располагаемых доходов населения.

Белов добавил, что на текущий момент стратегической задачей для поддержания устойчивого баланса развития молочной индустрии является наращивание производства сырого молока. Он уточнил,что представители направления прилагают к этому все свои усилия.

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