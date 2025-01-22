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В индустриальных и логистических парках губернии создано более 11 000 рабочих мест

22 января 2025 14:38
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Инвестплощадки полностью обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, а также необходимыми административно-правовыми условиями.

В Самарской области продолжается активное развитие инвестиционных площадок. Здесь инвесторам предоставляют все необходимые условия для быстрого запуска новых предприятий: специальные налоговые режимы, готовые земельные участки с подведенными коммуникациями, транспортная инфраструктура и административное сопровождение.

Одним из эффективных механизмов привлечения инвесторов в регион являются индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск», а также логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино». Губернатор Вячеслав Федорищев ранее делал акцент на формировании комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие Самарской области. Сегодня на территории промышленных и логистических парков работают 87 компаний, которые уже вложили в реализацию своих проектов более 60 млрд рублей, создали 11 600 рабочих мест, выплатили 14 млрд рублей налогов. «Только в 2024 году в сеть индустриальных и логистических парков зашли 8 новых компаний, которые намерены вложить в свои предприятия 1,7 млрд рублей и создать 825 новых рабочих мест. Эти компании планируют, в том числе, построить современные, высокотехнологичные производства, промышленных роботов, конвейерных подшипников, оборудования для промпредприятий», — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Инвестплощадки полностью обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, а также необходимыми административно-правовыми условиями. Резидентам здесь доступны налоговые льготы, возможность выкупа участка на льготных условиях, сопровождение на всех этапах реализации проектов. В 2024 году в «Преображенке-2» был открыт крупный логистический комплекс компании X5 Group (для сети магазинов «Пятерочка»). Строительство объекта позволило привлечь более 3,5 млрд рублей инвестиций и в перспективе создаст свыше 1300 новых рабочих мест для жителей региона. Взаимодействием с инвесторами в регионе занимается Агентство по привлечению инвестиций, специалисты которого в режиме «одного окна» консультируют, помогают определиться с площадкой, подобрать инструменты поддержки и сопровождают для быстрого запуска новых объектов. Реализация мер поддержки бизнеса продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

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