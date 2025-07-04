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В индустриальном парке «Преображенка» появится новое производство

4 июля 2025 12:20
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Компания-инвестор намерена наладить здесь выпуск комплектующих для электрического оборудования, применяемого в разных отраслях промышленности.

В индустриальном парке «Преображенка» появится новое производство. Компания-инвестор намерена наладить здесь выпуск комплектующих для электрического оборудования, применяемого в разных отраслях промышленности.  Уже подписано соответствующее соглашение. Общий объем инвестиций в проект нового резидента составит более 1 млрд рублей. Инвестор планирует создать 200 рабочих мест. 

Привлечение частных инвесторов в регион - приоритетная задача, обозначенная губернатором Вячеславом Федорищевым. «Максимальный упор сделали на привлечение инвестиций. Партнерские отношения позволят открывать новые производства, создавать новые рабочие места, внедрять технологии и наращивать объемы выпуска продукции, в том числе и импортозамещающей», - отмечал ранее глава региона. 

Сегодня сеть государственных парков насчитывает пять площадок. Это индустриальные парки «Преображенка», «Чапаевск» и «Самара», а также логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино». «Инвесторы проявляют высокий интерес к площадкам индустриальных и логистических парков и к условиям, которые здесь созданы. Это готовые земельные участки с подведенными инженерными сетями, транспортная инфраструктура, налоговые льготы и постоянное сопровождение управляющей компании», - перечислил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 

Для работы с инвесторами в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться - по тел. 8 (800)505-90-36.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

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