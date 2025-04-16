В Госдуме сообщили о работе над золотой валютой БРИКС для взаиморасчетов

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о работе над возможностью использования коллективной валюты для взаиморасчетов. Для нее может быть использован золотой паритет.



Российские финансисты работают над созданием коллективной валюты для взаиморасчетов с другими странами на основе золотого паритета. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал журналистам в кулуарах XXV Всероссийской банковской конференции «Банковская система и национальная экономика: новая архитектура взаимодействия для достижения целей 2030», организованной Ассоциацией банков России.



«Мы работаем по поводу возможности использования коллективной валюты для взаиморасчетов. Расчетная система банков для этого может быть задействована. Для этой валюты может быть использован золотой паритет — например, это может быть золотая валюта БРИКС, с золотым обеспечением. Это уже простимулировало определенные разработки, и они вполне звучат интересно», — передает слова Аксакова корреспондент «РБК Инвестиций».

По словам Анатолия Аксакова, подключение российских банков к SWIFT возможно в течение месяца. Он также допустил возможность возвращения Visa и Mastercard в Россию еще до окончания СВО, так как это американские платежные системы, а политики в США заняли «более здравомыслящую» позицию. Судя по поступающим сигналам, и Visa, и Mastercard уже проявляют интерес к возврату в Россию, отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.



«Естественно, им это придется сделать, проходя все процедуры, связанные с вхождением на российский рынок. Может быть, они даже будут более жесткими, чем это было. В любом случае карта «Мир» доказала свою работоспособность, эффективность, будет иметь приоритет, в том числе и у властей», — сказал Анатолий Аксаков.



Сейчас российские банки используют отечественный аналог SWIFT — cистему передачи финансовых сообщений (СПФС). Это канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям, которые используются при совершении внутренних и трансграничных переводов. В июне 2024 года Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций принял решение запретить организациям из стран ЕС использование СПФС.

