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В Госдуме призвали приравнять пенсии к стоимости потребительской корзины

18 апреля 2025 09:28
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В Госдуме призвали приравнять пенсии к стоимости потребительской корзины

Минимальный размер пенсии необходимо установить на уровне стоимости потребительской корзины. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Необходимо привязать минимальный размер пенсии к размеру потребительской корзины», — передает слова Миронова РИА Новости. Он критически отозвался о предстоящей двухэтапной индексации пенсий, заявив, что это вряд ли существенно увеличит доходы пенсионеров, так как официальный уровень инфляции не отражает реального роста цен.

Миронов подчеркнул, что миллионы людей зависят от экономической ситуации, и призвал увеличить потребительскую корзину, чтобы включить в нее качественные товары. Также он выступил за возврат пенсионного возраста до 55-60 лет и предложил, чтобы размер пенсии рассчитывался на основе зарплаты и стажа, с гарантией на уровне 40% от дохода. Это, по его мнению, позволит пенсионерам получать адекватные деньги для жизни.

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