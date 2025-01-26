Я нашел ошибку
Главные новости:
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва провела в Самаре мастер-класс по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва провела в Самаре мастер-класс по фигурному катанию
В декабре 2024 года годовая инфляция в Самарской области увеличилась до 9,77%
В декабре 2024 года годовая инфляция в Самарской области увеличилась до 9,77%
Более 30% опрошенных россиян одобрили интерес школьников к подработке
Более 30% опрошенных россиян одобрили интерес школьников к подработке
В Сергиевском районе полицейские изъяли у местного жителя два свертка наркотика
В Сергиевском районе полицейские изъяли у местного жителя два свертка наркотика
В Самарской области состоялась XVII «Гонка чемпионов»
В Самарской области состоялась XVII «Гонка чемпионов»
87% самарцев поддерживают возврат к системе бесплатного профессионального обучения старшеклассников
87% самарцев поддерживают возврат к системе бесплатного профессионального обучения старшеклассников
В Самарской области 66 девочек-подростков вступили в брак в 2023 году
В Самарской области 66 девочек-подростков вступили в брак в 2023 году
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.26
-0.84
EUR 103.19
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре сообщили о старте сетевого проекта в честь юбилея Сергея Есенина
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму
Клиенты билайна из Самарской области провели 38 лет в разговорах с эффектом присутствия
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В декабре 2024 года годовая инфляция в Самарской области увеличилась до 9,77%

26 января 2025 13:23
138
В декабре 2024 года годовая инфляция в Самарской области увеличилась до 9,77%

В Самарской области годовая инфляция в декабре прошлого года составила 9,77%, что выше показателя по России (9,52%) и по Приволжскому федеральному округу (9,54%). В ноябре в регионе показатель был равен 8,98%. Об этом сообщает отделение Банка России по Самарской области, пишет Коммерсантъ-Волга.

В ведомстве отмечают, что ускорение инфляции «объясняется ростом издержек производителей и поставщиков товаров, в том числе из-за ослабления рубля». Потребительский спрос остается высоким.

На продовольственные товары в годов выражении цены выросли на 11,16%, при 9,35% в ноябре. Основной вклад в ускорение роста цен внесла динамика цен на мясную и молочную продукцию из-за увеличения затрат животноводов на приобретение импортных кормовых добавок и вакцин. Также возросли расходы на обслуживание и ремонт оборудования, логистику и оплату труда из-за нехватки кадров.

На непродовольственные товары годовой прирост цен увеличился с 6,15% в ноябре до 6,62% в декабре. В качестве причины указывается рост спроса на некоторые непродовольственные товары, сокращение предложения отдельных видов топлива, а также ослабление рубля.

На услуги годовой прирост наоборот уменьшился с 12,09% в ноябре до 11,85% в декабре засчет расширения предложения отдельных услуг. Цены на поездки туристов в Турцию снизились больше, чем годом ранее. Связано это с «расширением предложения зарубежных туров в осенне-зимний период из-за увеличения количества прямых рейсов из Самары».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
26 января 2025  14:40
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
110
В Самарской области состоялась XVII «Гонка чемпионов»
26 января 2025  12:38
В Самарской области состоялась XVII «Гонка чемпионов»
180
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
24 января 2025  13:31
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
474
Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуг
24 января 2025  12:52
Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуг
587
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам незаконного распространения наркотических средств
24 января 2025  12:46
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам незаконного распространения наркотических средств
845
Весь список