В Чапаевске начал работу самый большой логистический хаб компании OZON в Поволжье

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Чапаевск с сегодняшнего дня становится одним из крупнейших центров онлайн-торговли в России. Здесь начал работу самый большой логистический хаб компании OZON в Поволжье.



В открытии центра принимает участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



Напомним, о строительстве центра руководство компании и губернатор Самарской области договорились на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. И уже менее чем через полтора года первая очередь логистического центра начинает прием и отгрузку товаров.



После запуска всех очередей площадь хаба составит 135 тысяч кв. м, будет создано 6000 рабочих мест.

Фото: пресс-служба правительства СО