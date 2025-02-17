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В 2025 году в Россию могут вернуться больше 300 иностранных компаний

17 февраля 2025 09:12
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В 2025 году в Россию могут вернуться больше 300 иностранных компаний

Несмотря на то, что в 2022 году произошел массовый уход брендов из России, сегодня на рынке наблюдается нарастающий тренд на возвращение ушедших брендов, говорится в исследовании Kokoc Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В первом квартале 2022 года из России ушли или приостановили инвестиции в свой бренд на территории страны 560 компаний, однако уже во втором квартале того же года 15 зарубежных компаний возобновили свою деятельность. В четвертом квартале 2024 года вернулись уже 235 компаний. В том числе о возвращении заявил автомобильный бренд Ssang Yong. Также о выходе на российский рынок заявили 13 новых зарубежных брендов. В Kokoc Group прогнозируют, что в 2025 году могут вернуться уже 350 компаний.

По словам аналитиков, уход крупнейших брендов в 2022 году привел к значительному снижению маркетинговых расходов. В 2024 году маркетинговые бюджеты в ключевых исследуемых категориях составили лишь 58% от уровня 2021 года. Однако с возвращением международных брендов ожидается рост маркетинговых инвестиций, что может привести к изменению потребительских предпочтений и повышению конкуренции.

«Мы ожидаем роста маркетинговых расходов и в целом рынка маркетинговых услуг в России в 2025 году. Большинство брендов, ушедших с рынка в 2022 году, были самыми большими в своих категориях, лидируя по всем параметрам – именно они задавали тон в категории, доминировали в умах и на полках. С их уходом маркетинговые бюджеты снизились почти вдвое», – пояснил Роман Казыханов, директор по стратегии, Kokoc Group.

Тем не менее, несмотря на отсутствие в российском медийном пространстве в течение почти трех лет, крупные зарубежные бренды сохраняют свое влияние на аудиторию. Исследования, проведенные международной консалтинговой компанией Bain & Company, показали, что потребительские базы больших брендов сохраняются за счет малоактивных покупателей, которые делают наибольшее количество продаж в категории.

«Даже при остановке рекламных активностей, продажи больших брендов снижаются значительно медленнее, чем маленьких. Дело в том, что 73% потребителей покупают продукты конкретных брендов реже 1 раза в год (кроме FMCG категорий). Большинство покупателей брендов покупают их очень редко, таким образом низкая маркетинговая активность даже в среднесрочной перспективе, не сильно влияет на потребительскую базу», – добавил Роман Казыханов.

Эксперты Kokoc Group прогнозируют, что некоторые крупные бренды, которые возвращаются на российский рынок, могут столкнуться с серьезными проблемами. Выше всего риск столкнуться со сложностями – у брендов из категории товаров повседневного пользования. По словам Романа, у таких брендов больше общих покупателей со всеми другими брендами в категории. Покупатель, в силу частоты потребления, чаще видит новые бренды на полке, а значит они начинают замещать старые в потребительской корзине. Также эксперты отмечают изменившуюся конъюнктуру рынка: в 2025 году ожидается снижение темпов роста ВВП, увеличение ключевой ставки, риск стагнации – все это снижает покупательскую способность и увеличивает конкуренцию за платежеспособный спрос среди брендов.

В исследовании отмечается, что на рынке маркетинговых услуг наблюдается значительная инфляция. За три года цены на основные рекламные каналы выросли на телевидении, радио, E-comэлектронной коммерции, онлайн видео. Увеличение стоимости вынуждает рекламодателей искать доступные альтернативные медиа – так уже 74% брендов используют именно digital-цифровые каналы для продвижения. Растет и стоимость рекламы в традиционных и онлайн медиа, рекламодатели ищут альтернативные медиа с низким порогом входа. Согласно данным статистики, в 2024 году по сравнению с 2021 годом количество рекламодателей в онлайн видео выросло на 28%, а количество рекламодателей на телевидении наоборот сократилось на 20%.

«Так или иначе, стоимость маркетинговых услуг растет, а покупательская способность снижается. А значит в 2025 году и активным брендам и возвращающимся придется тратить на маркетинг для удержания потребителя больше при меньшей отдаче», — подытожил Казыханов.

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