В 2024 году приготовить селедку под шубой станет дороже на 13 процентов, а оливье — на девять.

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О подорожании новогодних салатов со ссылкой на данные Росстата сообщает газета «Известия».

Согласно данным ведомства за октябрь, для покупки ингредиентов из расчета на килограмм каждого салата (на четырех членов семьи) потребуется более 1,6 тысячи рублей (плюс 10 процентов год к году). Если считать каждый салат отдельно, то селедка под шубой обойдется в 263, а оливье — в 529 рублей. Для этого учитывали классические для России рецепты салатов, для которых понадобятся вареная колбаса, сельдь, консервированные овощи, яйца, майонез, картофель, лук, свекла столовая, морковь и горошек.

Сильнее всего за год вырос в цене картофель (плюс 65 процентов), также дорожали репчатый лук (плюс 26 процентов) и свекла (плюс 23 процента). Ни один из ингредиентов за год не подешевел, отмечают в ведомстве.

«Динамика стоимости салатов чуть выше продуктовой инфляции. По экспертным оценкам, она превышает девять процентов в годовом выражении. Но продуктовая инфляция — среднее значение по отдельным продуктам, они в полном объеме не входят в салаты, поэтому цифры могут отличаться в сторону увеличения от среднего уровня, как, например, в случае картофеля», — отметила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева.

Ранее в ЕМИСС подсчитали, что стоимость набора продуктов для традиционного новогоднего стола в этому году составит 9,1 тысячи рублей, на 13,5 процента больше, чем годом ранее.